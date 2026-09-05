Murió Yolima Pérez. “Falleció en paz”, aseguró la familia de la cantante de ‘Encadenados’

Este sábado 5 de septiembre en la madrugada se produjo la muerte de la cantante bogotana Yolima Pérez. La artista que se popularizó en las décadas de los años 70’s y 80’s es recordada por su interpretación del bolero ‘Encadenados’.

La artista comenzó a grabar como solista a los 14 años y desde los 5 años fue parte del dúo Las hermanas Pérez. La noticia de su partida fue confirmada a este medio por su hijo Michel Sasson quien envió un comunicado oficial.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de la cantante y artista colombiana Yolima Pérez, a los 80 años, quien falleció en paz y acompañada por sus dos hijos. Nacida en Bogotá el 18 de febrero de 1946, Yolima comenzó su carrera artística a los cinco años junto a su hermana Aida como Las Hermanitas Pérez. El dúo alcanzó gran reconocimiento con canciones como “Encadenados”. Posteriormente, Yolima continuó su carrera como solista y se convirtió en una de las primeras cantantes colombianas en alcanzar reconocimiento internacional. Durante varias décadas grabó numerosos discos y recibió múltiples discos de oro y platino en distintos países", puntualizó el texto que luego explicó que la artista también fue “conocida como “La muñeca que canta”.

¿De qué murió la cantante Yolima Pérez?

Pérez, quien había nacido en Bogotá el 18 de febrero 18 de 1946, se había radicado hace varios años en Florida, Estados Unidos. Dentro de las últimas noticias sobre ella trascendió que 20 años atrás, en el 2006, uno de los huracanes de ese año alcanzó su casa y perdió toda su colección de música, así como grabaciones en video de sus shows y presentaciones en vivo.

Entre los trabajos como solista de Pérez están los álbumes “Amanecer llanero’, ”Buscando un cariño’ y “Mi sueño realizado’, producido por Alejandro Jaen.

Sobre la causa de la muerte de la intérprete su hijo Michel expresó: “Mi madre falleció debido a complicaciones graves en los riñones y el colon, acompañadas de una fuerte inflamación”.

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