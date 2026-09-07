“Tu pequeña ya no puede más”: querida actriz de “Rebelde” dejó preocupante mensaje en redes

Este fin de semana la actriz mexicana Estefanía Villarreal, que se hizo muy popular en el continente por su rol de Celina Ferrer en la serie ‘Rebelde’, compartió un inquietante mensaje sobre depresión, que no pasó desapercibido y generó preocupación en el ambiente artístico.

Villarreal, nacida el 11 de marzo de 1987 en Monterrey, Nuevo León y quien comenzó muy joven en la pantalla, visibilizó mediante su rol de Celina, cómo una joven sufría críticas y rechazo por su aspecto físico.

El mensaje de Estefanía Villarreal en Instagram

Volviendo a la actualidad de la actriz, usó sus historias de Instagram y escribió: “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad. Quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más”.

Pese a que en la historia temporal, la actriz no mencionó si está recibiendo ayuda profesional como tampoco ahondó en la situación que la habría llevado a enviar el preocupante mensaje, es claro que expresa estar procurando hacer lo mejor posible de su parte, pero sentirse agobiada o abrumada en este momento.

Estefanía estuvo en ‘Rebelde’ entre el 2004 y el 2006 y su rol de Celina Ferrer Mitre, estudiante del Elite Way School y una de las amigas más cercanas de Mía Colucci, encarnado por Anahí, sufría por baja autoestima derivada de la crítica.

Luego de terminar su trabajo en la famosa serie, Estefanía ha seguido ligada al entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha personificado papeles en ‘Cuidado con el ángel’, ‘Camelia la Texana’, ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Despertar contigo’, entre otros.

También fue parte de la versión de ‘Rebelde’ realizada por Netflix en 2022, allí fue la directora del plantel en el que estudió en su época juvenil.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí