Muerte de Fredy Calvache: Fecha, hora y lugar de las honras fúnebres del periodista

Después de más de un año luchando contra el cáncer, Fredy Calvache, quien se desempeñó como corresponsal de Noticias Caracol en el Cauca, falleció el pasado 30 de agosto en Suiza, país donde pidió asilo político luego de recibir amenazas en Colombia. Allí, el comunicador recibía tratamiento para su enfermedad y guardaba la esperanza de recuperarse; sin embargo, los especialistas lo desahuciaron.

En sus últimos días, Calvache pidió el apoyo para volver a Colombia con el propósito de recibir un tratamiento con medicina alternativa o, en su defecto, como él mismo lo dijo, morir junto a sus seres queridos. Sin embargo, su deseo no pudo ser cumplido, pues por su delicado estado, los médicos no le recomendaron viajar. La opción era que su familia viajara a Suiza, pero no alcanzaron a llegar.

¿Cuándo son las honras fúnebres de Fredy Calvache?

Tras confirmarse su muerte, sus hijos solicitaron el apoyo para repatriar el cuerpo del periodista. “Fue su último deseo antes de partir, poder estar con sus papás, con la familia ya en Colombia y morir en su país”, dijo uno de sus hijos.

Fredy Calvache, periodista colombiano que falleció en Suiza. Fotografía por: Instagram @diego_reportero

Después de más de 8 días, a través de las redes sociales del periodista, fueron confirmados los detalles para darle el último adiós. “Con profundo amor y respeto, invitamos a familiares, amigos y comunidad en general a acompañarnos en la despedida de nuestro querido Fredy Calvache, quien partió dejando huellas imborrables. La familia Calvache Burbano agradece las expresiones de afecto y solidaridad e informa a familiares, amigos e interesados, que las honras fúnebres de nuestro querido Fredy se realizarán de la siguiente manera”.

Caravana de acompañamiento: Miércoles 10 de septiembre desde las 5:30 p.m. en el sector Los Faroles, hacia la finca familiar La Corona, ubicada en el Hato, Municipio de Timbio, Cauca.

Velación: Finca La Corona, vereda el Hato, Timbio, Cauca desde las 9:00 p.m.

Exequias: Jueves 11 de septiembre. Campo Santos, Jardines de Paz. Hora por confirmar.

De igual manera, la familia hizo algunas recomendaciones especiales para los asistentes al velorio:

“Por seguridad pública, se solicita a los asistentes uso obligatorio del tapabocas, mantener una distancia prudente del féretro y seguir las indicaciones del personal de apoyo”.

En la publicación que reposa en el Instagram del periodista, los internautas han dejado mensajes de solidaridad: “Mucha fortaleza para la familia , fue un hombre de fé muy buena persona un legado que no deben dejar morir”, “con todo el corazón siento profundamente su partida. Dios los cuide y bendiga”, “Dios les conceda consuelo, fortaleza y mucha unión para afrontar esta pérdida”.