Muertes de Gaspi y Oliver Tree: A la luz reveladores datos de helicópteros accidentados

El pasado 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes, de Río de Janeiro, Brasil, ocurrió un trágico accidente cuando dos helicópteros chocaron en el aire. Una de las aeronaves cayó en un depósito de carros eléctricos y explotó; la otra, en una vieja iglesia, esta no se encendió.

Las seis personas a bordo de las aeronaves fallecieron. Dentro de este grupo estaba el reconocido influencer argentino de 23 años Gaspar Prim, conocido como Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director audiovisual Lucas Vignale.

El primer reporte técnico de las autoridades de Brasil encargadas de la investigación, El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), se difundió y ha revelado varios aspectos de lo que pudo haber ocurrido. Según lo consignado por el medio G1 y reproducido por diarios como La Nación.

Un helicóptero no fue detectado por la vigilancia aérea

El primer hallazgo se constituye en un hecho inédito y sorpresivo y es que uno de los helicópteros, en el que iban Gaspi, Lucas y Tree, realizó su recorrido sin ser detectado por los radares. Ahora se investiga cómo logró estar fuera de vigilancia aérea. Esta aeronave con matrícula PP-MAC al parecer, tenía el mismo plan de vuelo de la otra.

La otra aeronave accidentada, con placa PR-DJJ, sí estuvo en el radar partió del aeropuerto Santos Dumont . Según el informe, volaba 200 kilómetros por hora y a una altitud de 244 metros.

La investigación estableció que los dos helicópteros tenían planeado utilizar las Rutas Especiales para Helicópteros (REH) y coincidían en un punto llamado Tachas, cerca de Recreio, es decir en la zona donde ocurrió la tragedia.

De igual manera, trascendió que ninguna de las naves contaba con caja negra o equipos de grabación, esto debido a que en este tipo de aeronaves no se exige, confirme a la normativa.

La investigación descartó que las las condiciones meteorológicas hayan tenido que ver con el siniestro.

De momento, las autoridades buscan establecer si el hecho de que la primera nave estuviera volando sin ser detectada pudo ser el factor determinantes para que ocurriera el choque en el aire.

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