Murió cantante en pleno escenario. Floria Márquez “se fue haciendo lo que amaba”

Las dos últimas publicaciones que la cantante de boleros y música romántica Floria Márquez hizo en Instagram fueron promocionando su espectáculo del sábado 26 de octubre en la Casa Anauco de El Hatillo, en Caracas.
Allí se vio muy entusiasta anticipando un show lleno de romance y buena música. Se trataba de un evento privado para unas 50 personas que no terminó. Ese fue su último concierto, ya que mientras cantaba la segunda canción, al lado de su pianista y pareja Pedro López, la artista se desvaneció y murió.
Dentro de lo que se sabe, Floria sufrió un derrame cerebral o accidente cerebro vascular que cobró su vida.
“Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba”, anunció López, quien también era su productor musical.
¿Quién era Floria Márquez?
Floria Márquez nació en Caracas, Venezuela, el 11 de febrero de 1950, y aunque empezó su vida artística ya adulta, pronto se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del bolero y la canción romántica de ese país.
Su hermano era el cantante Rudy Márquez, quien falleció hace un año en Medellín, donde residía, a los 82 años. Floria era conocida como la “Show-Woman de Venezuela”.
Floria, de 75 años, comenzó en los escenarios luego de enviudar y posteriormente “conocí a Pedro López, empezó el romance y se convirtió en mi productor y pianista. Fui a Miami, Argentina, Armenia, Colombia, actué con Manzanero y Los Panchos. Desde entonces no he parado. He cantado hasta 45 veces con orquesta sinfónica y me fui haciendo una artista integral en zarzuelas, unipersonales, etc. La mía no ha sido una carrera común, de pegar discos, sino de contacto directo con un público que me ha seguido a donde voy. El hecho de que Pedro López haya entrado en mi vida como músico y después como pareja ha sido absolutamente importante, porque él ha sabido por dónde llevar lo que yo era artísticamente. Lo mío es un cuento de hadas”, comentó en una entrevista antes de pandemia.