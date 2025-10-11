Revelan de qué murió Diane Keaton. Familia de la actriz hace emotiva petición

La muerte de la actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar como Mejor Actriz en 1977, por su rol en la película de Woody Allen, Annie Hall, y quien se popularizó en el mundo entero posteriormente con personajes en cintas como El Padrino, Alguien tiene que ceder (Something’s Gotta Give) y El padre de la novia (Father of the Bride) tomó por sorpresa a sus colegas y seguidores, pues no se tenía noticia de que tuviera padecimientos de salud.

Solo se había establecido que el día de su deceso, una ambulancia llegó a su casa en Los Ángeles, luego de que alguien pidiera ayuda para alguien herido o inconsciente. Al parecer, habría fallecido rumbo a emergencias.

Según la revista People, la actriz había cambiado sus hábitos y los vecinos del barrio Brentwood, donde vivió los últimos años dejaron de verla a diario paseando a su perro Reggie. Su última publicación en redes fue en abril pasado y en la imagen junto a su mascota, luce bien.

La actriz Diane Keaton sufrió neumonía

“Fue tan inesperado, especialmente tratándose de alguien con tanta fuerza y espíritu. En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que decidió mantener todo en privado. Incluso algunos amigos de toda la vida no sabían lo que estaba ocurriendo”, señaló la fuente mencionada por la publicación.

Ahora su familia ha emitido un comunicado donde revela la causa del fallecimiento de la actriz, al tiempo que recuerda las causas nobles de ella y hace solicitud.

“La familia Keaton está profundamente agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, menciona la delcaración.

Luego recordaron las causas sociales de Keaton y solicitaron donaciones en pro de las mismas

“Amaba a sus animales y fue una firme defensora de la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos o refugio animal sería un hermoso tributo”, dijeron.

Diana Keaton estaba muy delgada

Sobre el deterioro que sufrió la actriz en silencio, la compositora Carole Bayer Sager, ganadora del Óscar y amiga de Diane Keaton, reveló que la actriz había perdido mucho peso en los últimos meses. “La vi hace dos o tres semanas y me sorprendió lo delgada que estaba”.

Otro amigo cercano mencionó a People: “Fue divertida hasta el último momento. Vivió exactamente como quiso, a su manera, rodeada de las personas y las cosas que realmente amaba. Mantuvo un círculo íntimo, y así le gustaba”.

Keaton nunca se casó pero tuvo dos hijos Dexter y Duke, adoptados en 1996 y 2001 respectivamente.

Su última película fue ‘Campamento de verano’, junto a Kathy Bates, una comedia estrenada en el 2024 y rodada en el 2023.

Aquí más noticias que son tendencia