Murió Dogardisc, reconocido cantante de champeta: ¿qué le pasó?

El mundo de la champeta en Cartagena está de luto. En horas de la mañana de este jueves 15 de diciembre, se conoció que Ismael Simancas, mejor conocido en el mundo artístico como Dogardisc, falleció en una clínica de la ‘Ciudad amurallada’.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi compadre Ismael Simancas, un defensor de la champeta criolla, mi amigo el Dogardisc. Hay un dolor grande, lamentamos profundamente el fallecimiento de este colega y amigo, toda la gente de la champeta está de luto, con el fallecimiento de mi compadre, ya que fue un buen compañero, buen amigo en el ámbito popular”, dijo José Quesepp, quien impulsó la carrera del artista.

¿De qué murió Dogardisc?

De acuerdo con los reportes, el cantante sufría de diabetes. El pasado 30 de diciembre habría sufrido algunas complicaciones que, incluso, lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario.

Aunque no se conocen más detalles sobre su deceso, en redes sociales sus amigos y seguidores han dejado mensajes lamentando su pronta partida: “Descansa en paz gran leyenda”, “paz en su tumba”, “qué triste noticia”, “fortaleza a su familia”.

¿Quién era Dogardisc?

Ismael fue una de las figuras más emblemáticas de la champeta en Cartagena de Indias y en la Costa Caribe colombiana. Su nombre hizo parte de la historia de este género gracias a más de 30 años de trayectoria artística. Durante este tiempo pasó de ser percusionista a convertirse en una voz icónica de la champeta.

El artista alcanzó reconocimiento nacional e internacional con temas que se convirtieron en clásicos del género. Su canción más recordada, “El viejo zorro”, no solo lo catapultó al estrellato dentro de la champeta, sino que también se consolidó como un himno en fiestas y eventos culturales de toda la región Caribe. Además, su repertorio incluye canciones como El cachaco faltón, Tras las rejas, Vida chévere (junto a Mr. Black) o La Mona Lisa.

Desplazado de amor fue uno de sus temas más recientes y populares de las plataformas digitales. A pesar de haber sido grabada hace más de 15 años, volvió a resonar con fuerza en Colombia, alcanzando altos niveles de reproducción en servicios de streaming y conectando con nuevas audiencias.