Murió famosa influencer en medio de un tiroteo. Sospechoso fue arrestado

En las últimas horas, People en español confirmó la muerte de Yarely Ashley Hermosillo, una reconocida influencer oriunda de Arizona, quien fue alcanzada por una bala durante un tiroteo.

¿Qué le pasó a Yarely Ashley Hermosillo?

De acuerdo con el mencionado medio de comunicación, el hecho ocurrió el pasado viernes 15 de agosto. Un hombre que habría sido identificado como Jesús Preciado Dousten, iba manejando una camioneta cuando, de repente, comenzó a discutir con el conductor de otro vehículo en Glendale, Arizona.

Al parecer, él habría sacado un arma y comenzó a disparar al aire. Sin embargo, una bala perdida impactó la ventana del automóvil en el que se dirigía Yarely, quien resultó herida en la cabeza. Lo que se sabe es que ella no hacía parte de la discusión entre los conductores, pero el disparo que recibió fue letal.

Aunque fue llevaba de manera inmediata a un centro médico, la gravedad de la herida terminó causándole la muerte. People reportó que la mamá de la creadora de contenido y su hijo de cuatro años iban en la parte de atrás del carro, pero afortunadamente salieron ilesos de la tragedia.

“Con el corazón roto compartimos el trágico e inesperado fallecimiento de nuestra querida Yarely. Con tan solo 27 años, la vida de Yarely fue arrebatada demasiado pronto en un acto de violencia sin sentido”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

La creadora de contenido de 27 años compartía recetas y consejos de cocina. Fotografía por: Facebook

Sospechoso de la muerte de Yarely Ashley Hermosillo fue arrestado

Después del tiroteo, las autoridades habrían arrestado a Jesús Preciado Dousten, responsable del tiroteo. El hombre enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de la creadora de contenido. Debida a la sorpresiva e inesperada tragedia, se creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres.

“Mientras nuestra familia llora esta desgarradora tragedia, pedimos apoyo para ayudar a aliviar la carga financiera que ahora enfrenta su esposo: cubrir los gastos funerarios y también proveer para su pequeño hijo durante este difícil momento. Ninguna suma podrá alguna vez reemplazar la presencia de Yarely, pero su amabilidad y generosidad ayudarán a brindar consuelo y estabilidad a su familia mientras aprende a vivir sin ella”.

En redes sociales, sus familiares la describieron como “una esposa amorosa, una madre dedicada, y un alma bella, cuya luz tocó a todos los que la conocían. La mayor alegría en la vida de Yarely era ser madre y ella entregó su corazón al cuidado de su hijo”, dice el mensaje de sus familiares.