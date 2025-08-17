Murió famosa pareja de influencers tras grave accidente: “juntos para siempre”

El mundo de las redes sociales está de luto. En las últimas horas se conoció la muerte de una pareja de youtubers de Toyota World Runners, quienes sufrieron un accidente en Columbia Británica en Canadá.

¿Qué pasó con Stacey Tourout y Matthew Yeomans?

Se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans. Tenían más de 220.000 suscriptores en su canal de YouTube donde documentaban sus viajes y aventuras. CBC y la revista People documentaron que la pareja murió el 7 de agosto luego de sufrir un grave accidente de tránsito. Al parecer, el vehículo todoterreno en el que se transportaban cayó por un acantilado de 200 metros, en un terreno que estaba lleno de piedras. Aunque las autoridades recibieron una llamada para auxiliarlos, el rescate se volvió complicado por las condiciones del lugar, específicamente en la zona de Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, así lo aseguró Mark Jennings-Bates, mánager de comunicación de la organización Kaslo Search and Rescue: “El acceso remoto, la gran altitud y la luz limitada hizo aún más complejo afrontar la situación”.

Cuando el equipo de rescate llegó al lugar de los hechos, habría encontrado una de las víctimas sin signos vitales y la otra aún con vida, pero falleció en un hospital cercano debido a las múltiples heridas que sufrió.

Aunque se desconoce la verdadera razón que causó el accidente, la madre de la pareja dijo: “Están juntos para siempre, tal y como sabíamos que siempre estarían”.

Por su parte, Mark Jennings-Bates, gerente del equipo de rescate, afirmó: “Fue en un camino forestal, en las montañas, y bastante al norte en el valle hacia el pueblo de Trout Lake”.

Los creadores de contenido se habían hecho famosos mostrando sus travesías en su camioneta Toyota a través de su canal de YouTube donde acumulaban miles de reproducciones.

A través de redes sociales, la familia de los influenciadores lamentó lo ocurrido: “Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean comunicar que los perdimos, ambos sucumbieron trágicamente a sus heridas en un accidente fuera de carretera el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que amaban tanto”, se lee en un comunicado.

“El acceso remoto, la altitud y la luz limitada sumaron complejidad a una situación ya difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de los involucrados”, agregó Mark Jennings-Bates.