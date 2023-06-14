Murió padre de David Bisbal: “arriba seguirás siendo un luchador”. Así lo despide el artista

David Bisbal, el exitoso cantante español, dio a conocer este martes 10 de febrero que su padre, José Bisbal Carrillo, un reconocido boxeador de ese país, murió. El artista comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la que sus seguidores se solidarizaron con la triste novedad.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió en su perfil de Instagram el intérprete de éxitos como Avemaría, Buleria y Perdón, entre otros, acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre como boxeador.

Padre de David Bisbal fue campeón de boxeo en España

José Bisbal, quien padecía alzheimer desde hace años, falleció rodeado de su familia. El exdeportista, nacido el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Con un récord profesional de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, Bisbal fue además pionero al disputar combates internacionales en países como Suecia. Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre ha reivindicado el legado deportivo y personal de su padre.

Aquí más noticias que son tendencia