A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, así luce el lugar donde cayó avioneta del artista

Un campo amplio, a poco menos de una milla del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, pasó de ser el área de una finca de la vereda Romita a un lugar frecuentado por admiradores de Yeison Jiménez, que quieren ver con sus propios ojos donde cayó la avioneta, en la que el artista caldense de 34 años se desplazaba cuando se accidentó.

El lugar, donde pocos días después del siniestro se levantaron los restos de la avioneta y las pertenencias de sus ocupantes, hoy es un punto donde se levantó una especie de altar. Allí se destaca una camiseta de ‘Eventos Sírvalo Pues’, una imagen religiosa y unas flores que tienen las iniciales del reconocido artista de música popular.

Hasta allí llegan los seguidores del ídolo y le dejan arreglos florales, fotos o se sientan a hacer una oración o enviarle un mensaje al artista.

“Ya no es un sitio más”, sobre el lugar donde cayó avioneta

El creador digital Camilo Gutiérrez Forero, que usa su redes sociales para contar historias de Boyacá, visitó el mencionado lugar y habló con algunos de los admiradores que han llegado hasta el sitio. “Encontramos memoria” comentó el generador de contenido. Los visitantes indicaron que los sentimientos allí eran encontrados. “Ya no es un sitio más, es un lugar de fe, de recuerdo”, expresó una de las personas.

Otro de los visitantes, admitió la gran tristeza que se siente al llegar al lugar exacto donde Jiménez perdió la vida, ya que lo consideraba un grande de la música.

“Ganas de llorar e estar acá, vine a saludarlo y a rezarle un réquiem”, mencionó.

En la vereda Romita ahora son habituales los carros que parquean a un lado y de los cuales descienden personas de todas las edades para caminar por este campo. Algunos ponen bajito la canción ‘Destino final’, que se instaló en o más escuchado de Spotify’ pocas horas después de la tragedia, mientras reflexionan sobre lo que allí pasó hace un mes.

¿Qué se ha sabido del accidente y quiénes murieron con Yeison Jiménez?

Aunque la Aeronáutica Civil divulgó un informe preliminar en el que explicó que la aeronave estaba en condiciones para volar y que ese día el clima también permitía que la aeronave pudiera realizar el trayecto planeado, así como la amplia experiencia del piloto, aún no se conoce un informe final sobre lo que pudo causar el accidente.

Se sabe que las partes de la avioneta fueron llevadas a Estados Unidos para análisis de su fabricante.

Junto al artista fallecieron Óscar Marín, su asistente privado; Jefferson Osorio, su representante; Weisman Mora, su fotógrafo; Juan Manuel Rodríguez, primo e integrante del equipo de trabajo del artista; y el Capitán Hernando Torres.

