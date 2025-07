Murió uno de los cachorros que Carmen Villalobos adoptó con Sebastián Caicedo

Aunque Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no tuvieron hijos, mientras estuvieron casados sí criaron a tres cachorros: Freud, Mambo y Capuchino. Este último se quedó con el actor tras el divorcio, mientras que los otros dos se quedaron con la actriz de Sin senos sí hay paraíso.

Carmen Villalobos de luto

El pasado sábado, la también presentadora sorprendió a sus seguidores al publicar una emotiva publicación anunciando la muerte de Freud. Junto a un reel de fotografías, escribió:

“GRACIAS POR TODOS ESTOS AÑOS FREUD DE MI CORAZÓN ❤️ Hace 1 semana te nos fuiste y todavía no sé cómo empezar a escribirte estas palabras sin que se me haga un nudo en la garganta y sin llorar... Nuestro corazón está devastado y absolutamente quebrado por tu partida💔Fuiste el mejor perro del mundo. Llenaste nuestras vidas de absoluta alegría, lealtad y amor incondicional. Fuiste mi familia, mi amigo, fuiste felicidad al 10000% y fuiste mi refugio y apoyo emocional en los días más difíciles"-

En ese post, que cuenta con más de 273 mil likes, la actriz también aprovechó para escribir unas palabras de agradecimiento hacia su mascota, quien, según ella, la acompañó en sus mejores y peores momentos.

“Gracias por recibirme cada noche y moverme la colita con tanta alegría. Gracias por lamerme las lágrimas, por acostarte a mi lado cuando más te necesitaba, sin pedir nada a cambio😭 Gracias por tantos viajes, gracias por ser el compañero fiel de mi mamá y estar a su lado y amarla TANTO (ella también te amó con su vida). Gracias por ser el mejor hermano mayor de Mambito (ahora él estará solito extrañándote siempre). Este dolor que sentimos es inexplicable... solo las personas que han amado a un animal saben lo que se siente. Gracias por permitirnos estar a tu lado hasta tu último suspiro. Te fuiste rodeado de muchísimo amor, ese mismo que nos entregaste en vida ❤️ Gracias por ser tan valiente, tan noble, tan tú… hasta el final 🌈 Te llevaremos en el alma y cada vez que veamos al cielo sonreiremos porque sabemos que nos sigues acompañando desde allá”.

Por ahora, Sebastián Caicedo, quien también compartió con el cachorro por varios años, no se ha pronunciado. Sin embargo, en redes sociales, los amigos de la actriz le han dejado sus mensajes lamentando la pérdida: “te abrazo mi Carmen bella. Se me apachurra el corazón porque entiendo el amor q ellos nos despiertan”, “te abrazo en la distancia, ellos llegan y no enseñan tanto del amor que despedirse es lo más difícil que puede haber”, “lo siento mucho”, “te abrazo con todo el amor mi Carmen”, ”siento mucho tu perdida ese es un dolor que solamente los que hemos pasado por eso lo sabemos”.