Murió vocalista del grupo Sin Fronteras: “Que Dios lo reciba en sus brazos”

El mundo de la música tropical está de luto. El pasado miércoles en la noche falleció Reymond Durán, un cantante dominicano reconocido por haber sido vocalista del grupo Sin Fronteras. La noticia fue confirmada por Wilfrido Vargas por medio de un post publicado en su perfil de Instagram.

“El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido @reymonduranofficial. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3. Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical… pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros. A sus familiares y amigos, nuestro abrazo más sincero y solidario. Que Dios lo reciba en sus brazos y que su alma descanse en paz” se lee.

¿De qué murió Reymond Durán del grupo Sin Fronteras?

De acuerdo con lo que han reportado en medios de comunicación internacionales, el cantante luchaba contra un cáncer de próstata que se encontraba en etapa cuatro y que le fue diagnosticado en el 2023. Reymond había revelado en sus redes sociales que esa enfermedad ya se le había extendido a sus huesos. “El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo. El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero, sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo”, escribió en una oportunidad en sus redes, donde en los últimos meses había pedido el apoyo de sus seguidores para costear el tratamiento.

En octubre del año pasado hizo un post revelando nuevos detalles de su enfermedad: “Hasta que hace 4 meses me dieron la noticia de que el cáncer había hecho metástasis en los huesos, cadera, pelvis y fémures, y ahí empezaron los dolores, he tenido que parar de trabajar ya que hay días que no puedo caminar, por el dolor y cojeo. Gracias a mis amigos cercanos tuvieron la iniciativa de hacer este evento para recaudar fondos. Gracias de antemano a todos por su apoyo, yo tengo fe y sé que Dios está haciendo su obra”.

¿Quién era Reymond Durán?

Durán nació en República Dominicana y se hizo conocido como vocalista principal del Grupo Sin Fronteras, donde se convirtió en una de las voces más queridas del merengue. Antes de eso, formó parte de la orquesta del reconocido músico Wilfrido Vargas, contribuyendo a proyectos como Tributo a la bachata 3 y ganando reconocimiento por su talento, carisma y presencia escénica.