Nació hijo del piloto de Yeison Jiménez. Conmovedor mensaje de su madre: “Nos vemos pronto”

El 10 de enero del 2026 en Paipa, Boyacá, la música popular sufrió una dura pérdida. Ese día murió en un accidente aeronáutico el cantante nacido en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez. Tenía 34 años y se dirigía junto con su equipo de trabajo a cantar en Antioquia después de hacerlo en Santander.
Los seis ocupantes de la aeronave fallecieron cuando esta cayó en una zona de la vereda Romita, en el municipio boyacense de Paipa, muy cerca del aeropuerto local.
Padre de piloto de Yeison Jiménez también murió en accidente, sin conocer a su hijo
Una de las víctimas fue el piloto Fernando Torres, de 38 años. Un joven que, como su padre, sentía pasión por los aviones y las alturas. Paradójicamente tras el accidente se supo que Torres murió igual que su papá, en un accidente de este tipo y los dos tenían esposas en embarazo.
“El padre de mi nieto era piloto y falleció muy joven también. Incluso tenía una edad menor a la de Fernando. La pasión por el pilotaje era como de nacimiento, como de sangre, pero lastimosamente también murió en un accidente en una avioneta, en una ambulancia”, contó el abuelo de Torres en una entrevista tras la tragedia.
El padre de Fernando no alcanzó a conocer a su hijo, pero esto no fue impedimento para que él quisiera ser piloto. Al morir Fernando, se supo que su esposa Lili Betancourt, con quien tenía a su primera hija, estaba en su sexto mes de gestación.
Ahora se confirma que la segunda hija del fallecido piloto nació. Los Jimenistas han enviado mensajes de solidaridad a la nueva madre, mientras que ella publicó en sus redes sociales un conmovedor texto, como si fuera escrito por el pequeño que no alcanzó a conocer a su papá.
“Sé que llevas mucho tiempo soñando conmigo. Que muchas veces, en silencio, pediste a Dios por mi llegada. Y aunque mamá tenía miedos, dudas y preguntas, su amor por ti y por mí es más grande que cualquier temor… Así que aquí estoy, creciendo poquito a poco en su vientre, esperando el momento perfecto para llegar a tus brazos. No fue fácil tomar la decisión. Mamá es valiente, aunque no siempre lo cree. Pero al mirarte a los ojos, supo que todo estaría bien. Porque no hay mejor lugar para mí que el hogar que ustedes dos han construido con tanto amor. Gracias por no rendirte, por seguir soñando, por creer. Gracias por amarme incluso antes de saber que existía. Muy pronto estaré ahí, para hacer de ustedes una familia aún más grande, más fuerte, más feliz. Te amo con todo mi corazoncito que ya late dentro de mamá. Nos vemos pronto, papá… Con amor, Bebé”.