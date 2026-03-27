Andrés Franco, el agropecuario, se salvó de morir con Yeison Jiménez: “Iba a viajar con él”

El cantante antioqueño de 41 años conocido como El Agropecuario por interpretar su propio estilo de música campesina, a la que él denomina agropecuaria, sorprendió en una reciente entrevista, al contar que pudo ser una de las víctimas fatales del accidente que el pasado 10 de enero cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y sus colaboradores Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín.

Esto debido a que él viajaría con el caldense de 34 años, que perdió la vida en el accidente aeronáutico, ocurrido en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

“Yo fui el último artista que estuve con él”, el Agropecuario

Andrés Franco, nombre de pila del agropecuario e intérprete de temas como ‘Ni plata ni nada’ y ‘Mujer traidora’, contó que al recibir la noticia de la muerte de su colega quedó muy afectado.

“A mí me impactó mucho porque yo fui el último artista que estuvo con Yeison allá en Duitama, Boyacá. Lo más curioso es que yo iba a viajar con él en el avión”, dijo en diálogo con La Kalle.

“Yo me vi con un compañero y me dijeron que me fuera con él para hacer contenido mostrando que estábamos en la avioneta. Eso se quedó así, al otro día yo cantaba a las 5 de la tarde, me quedé dormido en el carro y cuando me desperté vi las llamadas de amigos, de Lina (la hermana de Yeison) y del ‘Charrito Negro’“, mencionó y explicó que finalmente no viajó en la aeronave porque le quedaba muy estrecho el tiempo para cumplir su presentación y por eso, prefirió no ir.

“El ruido era que yo estaba con Yeison, me comentaron que había pasado algo y yo pensé que se trataba de una broma porque vi muchas llamadas”, recordó Andrés que luego supo el fatal destino de su colega.

“Ahí me dijeron que se había matado Yeison y yo estaba a cinco minutos de subirme a la tarima, pero mi mánager me dijo que hiciera de tripas corazón porque la gente no tenía la culpa. La noticia se dio en tarima y fue muy impactante”, dijo sobre el concierto que dio ese mismo día y donde él fue quien le dio la triste noticia a los que asistieron a su show..

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí