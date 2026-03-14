Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, y Luisa Fernanda W, juntas en retiro espiritual

El pasado 10 de enero el cantante de música popular Yeison Jiménez falleció en un accidente aeronáutico en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, Boyacá, cuando la avioneta en la que viajaba con su equipo de trabajo se precipitó a tierra. Todos los ocupantes de la aeronave fallecieron.

Jiménez considerado uno de los máximos exponentes de la música regional colombiana atravesaba por uno de los mejores momentos de su carrera y con su partida, dejó a su esposa Sonia Restrepo, con quien tuvo a sus tres hijos: Thaliana, Camila y Santiago.

En los distintos homenajes, Sonia ha procurado estar. Aunque no es amiga de dar declaraciones o entrevistas es evidente el dolor que atraviesa la joven contadora también caldense.

Sonia Restrepo se refugia en la espiritualidad en medio del duelo

A dos meses de la tragedia, en las redes sociales circulan imágenes que dan cuenta de que Sonia decidió tener un tiempo de espiritualidad para ella y por eso hizo parte de un retiro espiritual. Allí habría llegado con Luisa Fernanda W, la prometida del también cantante Pipe Bueno. Diva Jesurum, periodista y amiga de la familia, también habría participado del encuentro que reunió a mujeres creyentes de la fe católica.

El encuentro denominado Emaús, sería del mismo corte del que los pasados 21 y 22 de febrero tomó el cantante Pipe Bueno, quien estuvo en el de varones. Recordemos que el mismo artista reveló haber estado alejado de Dios y con el retiro haber experimentado un nuevo comienzo. Definió ese tiempo como el mejor fin de semana que haya vivido.

Volviendo al reciente evento que congregó a mujeres creyentes, ha trascendido que algunas de las participantes que tomaron el retiro junto a Sonia, quisieron tomarse fotos con ella y accedió amablemente.

Los retiros Emaús se celebran desde hace varios años en Colombia y reúnen a creyentes católicos que desean un nuevo comienzo mediante un encuentro con Jesús, bien sea porque atraviesan problemas, tienen crisis de fe o quieren profundizar en ella.

Antes de este retiro espiritual, Sonia celebró los ocho años de su hija Thaliana en casa, en la que fue la primera celebración familiar tras la muerte del cantante. Las imágenes de Sonia, sus hijas, sus cuñadas y su suegra también se vieron en las redes sociales, donde los cibernautas le enviaron mensajes de fortaleza y solidaridad.

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“Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre”, escribió a propósito del cumpleaños de su hija el pasado 2 de marzo.

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