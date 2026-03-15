Nació la segunda hija de Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla. Imágenes

Marcela García se dio a conocer en el mundo de la farándula en Colombia cuando fue coronada como reina del tradicional Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas culturales más importantes de Colombia y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde ese momento, su imagen se asoció con el folclor, la tradición y la alegría que caracterizan a Barranquilla. Después de su paso por el Carnaval, Marcela siguió construyendo su carrera pública. Con el tiempo, se ha consolidado como creadora de contenido digital, compartiendo momentos de su vida familiar, su experiencia como madre y su estilo de vida con miles de seguidores en redes sociales.

Marcela García anunció el nacimiento de su hija Amal

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1,3 millones de seguidores, la influencer compartió detalles de todo su proceso de embarazo, tanto de su primera hija como de la segunda.

En la mañana de este domingo 15 de marzo, anunció el nacimiento de Amal, su segunda hija con Sergio Chams. La noticia fue compartida a través de unas fotografías que capturaron algunos de los primeros momentos con la recién nacida. En las imágenes, se puede ver a la exreina emocionada mientras sostiene a la bebé en sus brazos.

En las instantáneas también aparece su esposo y varios de sus familiares, quienes estaban a la espera desde la puerta de la sala de partos para conocer a la niña. “Amal Chams García 14/03/2026″, escribió en la descripción de la publicación que cuenta con más de 217 mil likes.

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Muchos de sus amigos y seguidores resaltaron la emoción de la familia y el significado especial que tiene la llegada de Amal: “La foto de todos en la puerta es todo lo que está bien”, “llegó el amor más lindo de todos, uno puro y tan real que creció dentro de ti”, “qué fotos tan hermosas”, “bienvenida al mundo esperanza de Dios”, “bendiciones para esa familia tan hermosa”, “la reacción de todos. Demasiado amor”, “llegó otra reina del carnaval, que emoción muchas bendiciones”, “bienvenida Amal , eres regalo de Dios para dar felicidad y hacer sonreír”.

Marcela se convirtió en madre por primera vez el 4 de septiembre de 2023, cuando nació su hija Fátima Chams García. Desde entonces, la maternidad se ha vuelto uno de los temas más destacados en su contenido digital. A través de sus plataformas, comparte sus experiencias sobre la crianza, los desafíos cotidianos y esos momentos familiares que resuenan con muchas madres que la siguen.