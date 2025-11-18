⁠Marcela García, ex reina del carnaval de Barranquilla, anuncia que está embarazada

Una de las reinas del Carnaval de Barranquilla más populares ha sido Marcela García, quien ostentó ese título en el 2016. La también empresaria ha creado una comunidad digital con quien habitualmente comparte aspectos de su vida personal.

Marcela, quien se comprometió con el empresario de boxeo Sergio Chams en el 2019 y se casó en el 2021 en República Dominicana, recibió a su primera hija en septiembre del 2023, a quien llamó Fátima.

Marcela García espera a su segundo hijo para el 2026

Ahora Marcela da a conocer que espera a su segundo hijo.

La noticia la dio mediante un video en el que aparece junto su esposo y la pequeña Fátima, que ya está enterada de que será hermana mayor..

Allí Sergio señala la incipiente barriguita de Marcela y le pregunta a la pequeña: “Hija, ¿qué hay aquí adentro?”. Fátima responde: “Un bebé... hermana mayor”.

“¿Vas a ser hermana mayor?”, dice la exreina mientras que la niña contesta con un “sí”.

El post de la ex reina se llenó de mensajes de felicitación. Marcela indicó en sus redes que este mismo 18 de noviembre contará más de su nuevo embarazo. Laura Tobón, Carolina Cruz e Inés María Zabaraín fueron de las primeras en expresarse.

“Gracias a todos por sus mensajes, mi gente linda, han sido muchooos meses de mucho amor, y a partir de mañana les muestro las reacciones y todo lo que ha pasado este semestre”, dijo García Caballero.

¿Quién es Marcela García Caballero?

La reina del carnaval de Barranquilla 2016 nació el 9 de septiembre de 1991 en la Arenosa. Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana, hizo sus prácticas profesionales en RCN Radio y elaboró una tesis de grado titulada 'Historias de mi pueblo‘, trabajo en el que compara la ora de García Márquez con la vida cotidiana.

Junto a su madre Mirella Caballero, Marcela creó el pódcast llamado ‘La Joya de la Corona’. La ex reina también ha sido columnista de el diario El Heraldo, de su ciudad.

Es además, fundadora de la marcas The Hair Generation, que lucha contra la alopecia.

Marcela García y su esposo Sergio se conocieron en el 2015. Se comprometieron en 2019 y se casaron en abril de 2021, en Punta Cana, República Dominicana. El 4 de septiembre de 2023 nació su hija, Fátima. Recibirán a su segundo hijo a mediados del 2026.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento