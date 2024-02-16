⁠Naren Daryanani, de Padres e hijos, se hizo cirugía en la cara. Así quedó: “Transformación”

En la década del 90, Naren Daryanani se convirtió en un galán de la pantalla chica colombiana. Su rol de Federico Franco en la serie ‘Padres e hijos’ lo popularizó y le permitió obtener varios galardones por su interpretación: un India Catalina y Un TvyNovelas entre otros. También sobresalió en la serie juvenil de RTI, ‘Clase aparte’.

No obstante, Naren, nacido en 1971, hoy a punto de cumplir 55 años, salió antes de que la serie terminara. En aquel tiempo, se mencionó que algunos de los motivos que llevaron a su salida tuvieron que ver con el romance que entonces tenía con su coestrella Andrea Guzmán.

Daryanani continuó trabajando en televisión y personificó varios roles en novelas de Telemundo como ‘El Clon’, ‘La Venganza’, ‘Luna, la heredera’, ‘La viuda negra’, ‘Doña Bárbara’ y ‘Decisiones’ entre otras.

Con el paso del tiempo, los papeles menguaron. Naren contó a Vea, después de pandemia, que buscó oportunidades en Chile, pero problemas en su salud, más exactamente en su columna le obligaron a devolverse a Colombia.

Daryanani posteriormente fue participante de la primera versión de ‘La Casa de los famosos’ de RCN, sin embargo, fue el primero en ser eliminado.

Naren ha continuado con su carrera en la actuación y entre otros roles tiene uno en la serie de Christian Tappan, ‘Primate’.

Naren Daryanani se sometió a rejuvenecimiento facial

Ahora Naren vuelve a estar en el centro de la noticia ya que en el 2025 comenzó un proceso de rejuvenecimiento facial, que incluyó cirugía, con el fin de lucir más joven. La meta, según los videos publicados, es que se vea de unos 40 años, además de corregir algunos aspectos que no quedaron a satisfacción en una anterior cirugía de párpados.

El proceso, que comenzó en noviembre del año pasado, y culminó hacia diciembre fue expuesto por la médica Osiris Arévalo, que estuvo a cargo del tratamiento. Posterior a la cirugía, Daryanani estuvo de vacaciones en España.

Naren Daryanani se aplicó semen de salmón previo a su cirugía facial

Según lo revelado por la doctora Osiris, antes de la cirugía quiso recuperar un poco la piel del actor, ya que tenía bastante daño, derivado de la luz solar y la de las cámaras. Era necesario hidratar y humectar la piel para prepararla para la cirugía.

Dentro de este proceso acudió a ADN de salmón, conocido popularmente como semen de salmón, sustancia que inyectó en el rostro de Naren. Se trata de un “bioestimulador que mejora la calidad de la piel, aporta luminosidad, firmeza y ayuda a reducir líneas finas desde las capas más profundas”, dijo la doctora mientras le aplicó la sustancia en un video que fue publicado.

En la última etapa ocurrió la cirugía, que naturalmente era más invasiva que los procedimientos anteriores.

La meta, según la cirujana, era recuperar sus ángulos así como la fuerza del mentón, que por la edad termina cayéndose, además de realizar una blefaroplastia (intervención de párpados) al tiempo que se corregirían algunas imperfecciones derivadas de un procedimiento anterior, de tal manera que también Naren volviera a tener una mirada simétrica y natural.

Se le practicó una “Deep Plane Facelift, buscamos una reconstrucción profunda que permita una recuperación rápida y cicatrices que no se noten”, dijo la doctora Osiris.

“Acompáñenme en este análisis del caso de Naren Daryanani. Para lograr un rejuvenecimiento de impacto y, sobre todo, natural, no podemos improvisar”, mencionó la doctora en los videos que revelan en detalle lo que se le practicó al rostro del bogotano.

La experta también mencionó que lo más importante para Naren era verse joven pero natural, manteniendo sus rasgos característicos y su fuerza facial. “¡Estén atentos, porque lo que viene es una transformación increíble!”, escribió la mencionada doctora que 12 días después comenzó con el uso de aparatología para desinflamar y recuperar la piel.

El actor lució orgulloso su nueva apariencia en sus vacaciones por Alicante, España, de compañía de su novia ye en su publicación de Instagram dejó ver cómo quedó.

