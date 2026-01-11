La conmovedora reacción de Pipe Bueno al recibir camiseta de Yeison Jiménez: “Hemos llorado”

El jueves 26 de febrero la emisora Olímpica Stereo de Dos quebradas y la alcaldía de ese municipio celebraaron un encuentro deportivo en el marco de su campeonato Gooolimpica. En esta ocasión uno de los equipos competidores era el de las estrellas de la música, que incluyó intérpretes del género popular.

Algunos de los cantantes que llegaron a participar fueron Jessi Uribe, John Alex Castaño, Ciro Quiñonez , Martin Elías Jr., Luis Alfonso, Daniel Calderón, Jhonny Rivera y Pipe Bueno.

Minutos antes de comenzar la competencia, la camiseta con el número 11 y con el nombre del fallecido Yeison Jiménez apareció y generó sentimientos en los presentes. Ese era el número que él había escogido para jugar.

Pipe Bueno conmovido por ausencia de Yeison Jiménez

Cuando llegó a manos de Pipe Bueno, este la miró conmovido, una lágrima salió de sus ojos y luego declaró: “Hemos hecho un tiempo ya de duelo, hemos llorado, nos hemos despedido de mil maneras y sé que hemos pedido minuto de silencio, pero por que no de la mejor manera pidamos un aplauso que legue hasta el cielo para Yeison Jiménez, ¡qué viva la música popular colombiana!

Ciro Quiñonez, el cantante que Yeison firmó para su disquera y a quien siempre apoyó recordó cómo le gustaban estos eventos al nacido en Manzanares.

“Él podía dejar lo que fuera por acompañarnos, estaría muy feliz con nosotros... esto nos recuerda que se fue uno de los más grandes de nuestro género... Tenemos que recordarlo como él quería, con alegría, con sus canciones...desde el cielo nos está acompañando”, dijo Ciro también muy conmovido al recordar a su mentor.

Así, el partido se convirtió en un nuevo homenaje al Aventurero, fallecido el pasado 10 de eenro en un accidente aeronáutico en Paipa, Boyacá,

