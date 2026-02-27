Publican imagen del billete de 50 mil pesos con imagen de Diomedes Díaz

Si por algo se han caracterizado los seguidores de Diomedes Díaz llamados ‘diomedistas’ es por mantener vigente la imagen del famoso ‘Cacique de la Junta’, fallecido hace ya 12 años.

Los admiradores del artista han acudido a diversos recursos para que él siga presente de alguna manera. Algunos se tatúan, otros coleccionan elementos alusivos a él; unos tantos apuestan algún número relacionado a su fecha de nacimiento, su tumba o la que fue su casa, incluso varios han ganado. El 22 de diciembre, día de su fallecimiento, también es muy tenido en cuenta.

Diomedista encargó billete de Diomedes Díaz

Ahora trasciende que uno de sus seguidores pidió a un reconocido artista plástico argentino que elaborara un billete de 50 mil pesos colombianos con la imagen del nacido en La Junta, Guajira, e incluyera elementos relacionados con el intérprete de 'Mi primera cana’ y 'Sin medir distancias’. El diomedista pidió expresamente que la intervención fuera sobre un billete antiguo de 50 mil pesos colombianos.

Hay que mencionar que el artista Cristian English se ha especializado en intervenir billetes reales e incluir imágenes de celebridades en ellos lo que origina piezas de colección muy apetecidas entre los admiradores del artista que se incluya.

En una de sus publicaciones de Instagram, Cristian comenta que le han ordenado billetes de Messi, de Gabriel García Márquez, de Milo J e incluso, de Jaime Garzón.

Volviendo al pedido sobre el Cacique de la Junta, esta semana se reveló la imagen final del billete alusivo al cantante de ‘Tú eres la reina’, pues su creador la dio a conocer.

Así se ve el antiguo billete de 50 mil pesos colombianos intervenido con la imagen de Diomedes Díaz. También aparece su acordeonero Juancho Rois. Fotografía por: Instagram

“Me escribió Brian, y me pidió un billete de Diomedes Díaz junto al acordeonista Juancho Rois, pero no en cualquier billete, ‘tiene que ser en el de 50 mil de los violetas’ y así fue, en el número de serie le pusimos la fecha de nacimiento y el número de la lápida, que es casi un símbolo entre sus fanáticos“, escribió el artista plástico sobre el encargo exponiendo así los detalles del billete.

