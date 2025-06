Nataly Umaña lista para volver al amor. Así lo está pidiendo “Yo sí quiero”

Tras un año del escándalo generado dentro de La Casa de los famosos, primera temporada, cuando la participantes Nataly Umaña se involucró sentimentalmente con el panameño Miguel Melfy, pese a estar casada, hecho que le significó la ruptura definitiva de su esposo, el también actor Alejandro Estrada. Umaña ha hablado de lo acontecido en otro lenguaje.

Lo hizo desde la reflexión las lecciones aprendidas e incluso desde el perdón para sí misma. La actriz que en conversación con la periodista Cristina Estupiñán contó que ha salido adelante, pese al bullying recibido, gracias a su fe, la vida saludable, el ejercicio y la terapia mencionó que antes de entrar al controvertido reality su matrimonio estaba en crisis. La tolimense ahondó en lo que ocurría en la intimidad de su hogar.

En esa misma charla donde manifiesta estar renovada y haberse encontrado consigo misma y con su niña interior manifestó: estar “feliz de volver a tener esa niña a flor de piel. Estoy consentida otra vez, el lenguaje del amor volvió a abrazarme. El volver a confiar en la gente”, al tiempo que admitió su permanente búsqueda. “He tomado toda clase de curso de inteligencia adicional, trato de estar feliz, tranquila, renovada”.

Nataly Umaña quiere volver a enamorarse este año

AL final de la conversación habló de las posibilidades de volverse a enamorar y contó que recién ocurrió todo estaba negada pero ahora no. “El año pasado estuve completamente cerrada a la banda. En abstinencia total de amor porque necesitaba sanar”, mencionó convencida de que cuando se está en esa etapa es necesario estar sin pareja. “Creo que si tienes a alguien te entorpece el proceso”, comentó.

“En enero de este año dije yo si quiero. Señor este año si… en terapia hacemos ese ejercicio”, mencionó revelando que en principio solía pedir las características con todo lo que no quería en un hombre, pero entendió la necesidad de pedir en positivo porque e universo no entiende el si y el no. “Me dijeron vas a atraer lo que tú eres… estas trabajando por ser quien…”, fue así como determinó quien es y cómo desea a ese nuevo amor.

“Yo soy amor, bondad, ternura, sororidad, respeto solidaridad. Generosidad, sabiduría, discernimiento. Cuando tu lo eres y trabajas a diario por serlo atraes ese hombre a tu vida, claro que llega...en teoría todo lo tengo perfecto, vamos a la práctica sé que tengo que seguir trabajando…”, concluyó.

