Juan Pablo Raba entre el placer y el miedo de ser padre “es hermosamente duro”

De manera contundente, Juan Pablo Raba ha logrado salir del mercado local colombiano del entretenimiento y posicionar un nombre en la industria audiovisual norteamericana. Esto no le ha significado perder su esencia o dejar de actuar en el país.

Raba, que estuvo una buena temporada en Los Ángeles viviendo y trabajando y logró dar el famoso crossover interpretando distintos roles en series como Agents of SHIELD, Peppermint, con Jennifer Garner; y Coyote, o en películas como El protector junto a Liam Nesson, también actuó en la serie ‘Noticia de un secuestro’ de Amazon, que se hizo en el país y se vio en el mundo entero.

En el 2023, Raba, hoy de 48 años, regresó a Colombia a trabajar, pero las ofertas para actuar en productos de distintas plataformas siguieron dándose y posteriormente, el pódcast ‘Los hombres sí lloran’ se convirtió en éxito, terminaron llevando al actor a quedarse. Así sin planearlo mucho, él y su familia regresaron a establecerse en Bogotá.

Algo que puede sonar extraño, pues muchos anhelan partir para no volver. El actor ve el panorama de otra manera y procura dejar fluir, tomar todo con agradecimiento y con la convicción de que lo que sucede deber ocurrir y será de ayuda, lección o ganancia, toma decisiones.

“Colombia siempre ha sido una parte muy importante de nosotros. Nuestro país es Colombia, yo nací acá y para mí tener la posibilidad de venir a trabajar en producciones internacionales acá es muy emocionante. Yo he podido además ver el desarrollo de la industria nacional. Yo participé en Narcos, que fue la primera gran producción internacional que vino a Colombia y en la última película americana que hice, todas las cabezas de equipo eran colombianos. Eso para mí es muy emocionante”.

Juan Pablo Raba: sacando lo bueno de lo no tan bueno

Juan Pablo, que fue noticia nacional a finales del 2023 cuando sufrió un asalto, en medio de una caminata por los cerros capitales con sus hijos, experimentó, según dijo en su momento su esposa, Mónica Fonseca, como primera reacción la de querer devolverse, sin embargo, poco a poco escuchó la voz de su compañera y se convenció de que era cuestión de adaptarse a algunas situaciones y superar otras.

Ahora ve todo desde otra óptica. Va más allá y no ve lo caótico de la ciudad , sino como el lugar donde a su hijo le descubrieron una condición de sus pulmones, que ya se curó y que tal vez viviendo en otro lugar no hubiera sido posible por la altura. El trabajo es la pasión del actor; y su rol como padre, fue su deseo y su sueño, contrario a su rol en la obra ‘Respira’ actualmente en temporada, él siempre quiso hijos y jamás se cuestionó al respecto.

“Yo siempre quise tener hijos. Para mí lo tenía clarísimo, lo quería. Hoy en día veo todas estas preguntas (alrededor de si ser padre o no) y toda esta ansiedad que hay con eso y lo que sí te puedo decir es que si tú me dices, ‘yo lo he pensado muy bien y no quiero tener hijos’, yo te voy a decir: ‘es la mejor decisión que puedes tomar’. Y si me dices ‘lo he pensado muy bien y quiero tener hijos’, también, te voy a decir’ es la mejor decisión que puedes tomar’. Cada uno toma la determinación que mejor crea y eso es respetable”.

En el caso de Juan Pablo no recuerda que alguien le haya inculcado la idea de ser padre, sino que siempre estuvo en él. “Es algo que nunca ni siquiera puse en duda. Para mí es como que en algún momento, yo sabía que me iba a parecer muy cansón pensar solo en mí. Qué fatiga. ¿Sabes? Como que uno siempre mirando para uno, para uno. Y cuando nació mi primer hijo lo entendí. Además entendí que miras hacia afuera y ves ese proceso. Ver a esa persona convertirse en niño, adolescente, adulto es muy emocionante”, mencionó el actor que siente enorme placer guiando a sus hijos Joaquín y Josephine en el proceso.

“Poder presenciar a otro ser humano, conectar, entender... es muy bonito y también poder guiar de alguna manera y también superar tus propias ansiedades como ser humano y como padre, tus propios miedos y las crisis que vienen con eso”.

EL actor que lleva 15 años con la conductora Mónica Fonseca no niega que ser padre representa también una gran responsabilidad que puede resultar abrumadora. “Ser padre es muy asustador, pero es lo más bonito que a mí me ha pasado en la vida; siempre he dicho ‘es lo más hermosamente duro que un ser humano puede hacer’”.

Juan Pablo Raba agradece estar en Bogotá

Por eso cuando su hijo Joaquín, a comienzos de año, enfrentó problemas de salud, esa fue su prioridad y por ello, también agradece estar en Bogotá y confía en que siempre hay un propósito mayor.

“Hoy en día te podría decir que tal vez lo más importante que ha pasado de estar acá en Colombia después del espacio ‘Los hombres sí lloran’ es que el estar acá en Bogotá, particularmente vivir donde vivimos, hizo que le descubríamos a mi hijo una fístula en el pulmón. Mi hijo tiene una condición congénita que lo estaba obligando a vivir con un pulmón y medio. Y por cosas de la vida y por estar acá, porque siempre hemos vivido al nivel del mar, le descubrimos esta fístula y lo operamos, una cirugía importantísima hace pocas semanas. Entonces, si queremos hablar de señales divinas, realmente si me preguntas a mí, es esa la señal divina”.

Juan Pablo recuerda la parábola del caballo y por eso a ciertas preguntas prefiere no contestar con expectativa y menciona una frase. “Ya veremos”. “AL granjero chino se le escapa el caballo y todos dicen: ‘qué desgarcia’. Él dice ‘ya veremos’. Depsués, el caballo llega con 10 caballos salvajes y le dicen: ‘Oye, qué fortuna la tuya’, él contesta: ‘Bueno, ya veremos.’. después, el hijo está domando al caballo, se cae y se rompe la pierna y viene el pueblo y dice ‘Ay, qué desgracia la tuya’. Nuevamente en granero chino, dice: ‘ya veremos’. Y viene entonces el ejército a reclutar jóvenes y como el hijo del granjero tiene la pierna rota, no se lo puede llevar. Entonces ‘ya veremos’. Esa es la verdad”, menciona Raba sin hacerse mayores planes con respecto a nada.

¿Extraña la vida en Los Ángeles?

“Extraño cosas, claro, pero cuando vinimos, vinimos por una película, la película se convirtió en otra película, luego se convirtió en una serie en el Caribe. Después vino una huelga de actores de Los Ángeles y decidimos quedarnos y después nace el podcast que se ha vuelto muy relevante. Y después el año pasado viene ‘Delirio’ de Laura Restrepo y viene la película americana también. O sea, no han dejado de pasar cosas igual relacionadas con EE.UU. y la semana pasada estuve filmando en Nueva York”.

Y ¿cuánto tiempo más estarán en el país?

“En junio seguramente nos devolvamos. Pero el barrio en el que vivíamos en los Ángeles, donde creció mi hija, ya no existe como tal, se quemó en los incendios, entonces también estamos abiertos a otras posibilidades”.

¿Entonces no hace planes?

“No, no puedo, no sé hacer planes, porque es que cada vez que hago planes llega y se ríen de mí y me sale una cosa o diferente. Es que decir qué es mejor o peor realmente no lo sabes, no lo sabes. Tener la capacidad de decir que no es una gran fortuna y puedo decir que no a algunos proyectos para que después a otros pueda decir que sí, pero ‘ya veremos’”.

Juan Pablo sufrió recientemente una embolia de aire cuando estaba sometiéndose a una terapia de ozono, esto, según él mismo mencionó, le generó un infarto al corazón, del que afortunadamente salió bien librado, ese momento, que resultó asustador, unido al instante en que dejó a su hijo en manos del cirujano a comienzos de mes han sido los mas atemorizantes del actor. Curiosamente no fue el día en que delincuentes lo asaltaron.

“Que fue miedoso. Fue muy miedoso el asalto. Pero no se compara nunca al miedo que sentí cuando se llevaron a mi hijo un quirófano y le solté la mano. Ese es el momento más miedoso de mi vida. Claro, porque ahí yo no estaba en el asalto, sí. Por fuerte, por complicado que fue, yo estaba presente. Yo fui parte de la resolución de ese conflicto. No estaba en el quirófano. Ahí estás poniendo la vida de tu hijo en manos de otras personas”.

Juan Pablo y su pequeño ya están recuperados en cuanto a su salud. Joaquín regresó a sus clases y Raba a sus funciones de teatro y a Los hombres si lloran el pódcast que encabeza y que se ha convertido en todo un éxito.

