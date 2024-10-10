Natasha Klauss cuenta que se separó de su esposo: “No podía dejar de llorar”

La actriz barranquillera, conocida en todo el continente como Sarita Elizondo en la novela ‘Pasión de gavilanes’, sorprendió en una reciente entrevista al hablar de los duelos que ha atravesado en este 2025, uno de los cuales ha sido su ruptura matrimonial.

Klauss, quien se casó en junio del 2022 con el empresario venezolano Daniel Gómez, habló con la periodista Cristina Estupiñán a quien le contó que aunque es residente en Estados Unidos está de regreso en el país por un asunto de salud, al tiempo que desarrolla un nuevo personaje y se ocupa del proceso de duelo, que vive por cuenta de su más reciente separación matrimonial.

“Estoy lista para hacerlo (hablar de la ruptura). No me importa si es un tema de chismes, no es mi objetivo. En este año he tenido diferentes duelos. El primero fue migrar. Estoy aquí por un proceso personal, un proceso de salud y empecé a trabajar aquí”, dijo la actriz al comienzo de la charla. “Mis hijas ya no viven conmigo y me separé de mi esposo”, puntualizó.

¿Qué dijo Natasha Klauss de su separación matrimonial?

“No solamente estoy separada de mis hijas también me separé de Daniel, por algo me vine de Estados Unidos a buscar como ese círculo y red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno…”, mencionó la también protagonista de ‘El Bronx’ que contó que desarrolla un trabajo interno y espiritual que le ha permitido conocerse más y crecer en estos nuevos procesos.

Recordemos que Isabel y Paloma, sus hijas, residen en España con Marcelo Grecco, el padre de ellas y ex de la actriz.

Klauss no ahondó en la ruptura, pero admitió que había asuntos que habían empezado a fallar “Uno sabe desde cuando comienzan a pasar cosas en tu interior que hace que tú te vayas y te olvides de ti y arrastre a tu familia y en este caso, a mis hijas”.

Mencionó indicando que ha asumido el rol salvadora de otros, pero tal vez no se ha ocupado de sí misma como se debe y en ese trabajo está actualmente. También contó que ahora habla con tranquilidad del asunto, pero recién llegada a Colombia era de otra manera.

Natasha Klauss está tomando terapia

“Lo puedo contar desde el lugar que lo estoy contando, recién llegue no podía dejar de llorar”, mencionó diciendo que esta ruptura le ha dado muy duro, incluso un poco más que el matrimonio que tuvo con su segundo esposo Marcelo, con quien duró 12 años.

“Estoy en proceso de terapia”, mencionó en otro momento de la entrevista con ?Sinceramente Cris’. La actriz también se refirió a episodios de ansiedad y depresión que le han llegado y que nunca antes había experimentado.

Daniel Gómez y Natasha Klauss Fotografía por: JOHAN LÒPEZ

