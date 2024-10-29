Logo Revista Vea
Ninel Conde se someterá a nueva cirugía estética: “Ya me toca”

La cantante y actriz, quien recientemente se realizó una intervención para cambiar el color de sus ojos, pasará nuevamente por el quirófano.

Por Redacción Vea
07 de diciembre de 2025
La cantante y actriz, quien recientemente se realizó una intervención para cambiar el color de sus ojos, pasará nuevamente por el quirófano.  
Fotografía por: Getty Images

En los últimos meses, Ninel Conde, recordada por su personaje de Alma Rey, la mamá de Roberta en Rebelde, ha llamado la atención en redes sociales y medios de comunicación por su apariencia física. Con el paso de los años, la también cantante ha tenido una evidente transformación física que ha sido muy comentada por sus seguidores.

Ninel Conde antes y después. ¿Qué cirugía se realizará Ninel Conde?

La artista de 49 años generó polémica, pues en las últimas horas reveló que pasará una vez más por el quirófano. “Me voy a cambiar las prótesis de las ‘bubies’ porque ya me toca. Las quiero un poco más levantadas”, aseguró en una entrevista con el youtuber conocido como el Escorpión Dorado.

La noticia ha sido muy comentada en redes, pues hace un mes se realizó un cambio en el color de sus ojos por medio de una queratopigmentación, también conocida como ‘tatuaje corneal’.

Ahora, “El Bombóm asesino” aprovechará la anestesia de este nuevo procedimiento estético para realizarse otro más: “A lo mejor y me aviento lo de una remodelación costal. Cuando hay anestesia, yo aprovecho. No vamos a desperdiciarla", dijo. Enseguida, agregó: “He estado viendo en Instagram… meten una agujita gruesa y el doctor hace tras, te la voltea para dentro. Y ya te queda la cintura como una avispa”.

La intérprete de Tú no vales la pena aseguró que si cirugía de implantes más que por estética, lo hace por salud: “Como yo tengo que cambiarme los implantes por salud, aprovecharemos una raspadita y una volteada de costilla”.

Cuando el creador de contenido le preguntó sobre cuántas cirugías tiene pensado para el futuro, Ninel dijo: “Las que sean necesarias, para las que me alcance, ¿cómo la ves?”.

Recientemente, durante una charla con la prensa, la artista se refirió a las críticas que ha recibido por el procedimiento que se realizó hace un mes donde cambió el color de sus ojos: “La verdad es que yo me he sentido súper bien. Ya también sé que hay mucha duda, y mucha cosa al respecto, y mucha gente me ha escrito preguntándome, y mucha gente, más de la que se imaginan, con ganas de hacerse este procedimiento porque todo el mundo quiere, pero de pronto quieren más información, y les voy a hacer un video en mis redes después”, dijo.

