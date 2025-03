Nodal no habla de su hija Inti y dice que está muy joven para tener hijos

Christian Nodal dio entrevistas a sus paisanos, a propósito de su concierto en La Plaza de Toros México y las recomendaciones que los comunicadores recibieron, así como unas declaraciones que dio al periodista Gustavo Adolfo Infante, se convirtieron en el tema de conversación, no solo entre cibernautas mexicanos, sino entre otras más de América Latina.

Lo primero que hay que mencionar es que según algunos de los reporteros que fueron convocados para hablar con el esposo de Ángela Aguilar, les fue recomendado por parte del nuevo equipo de relaciones públicas del cantante, encabezado por Álex Jiménez, fue que no le preguntaran al artista sobre la pequeña Inti, la hija que tuvo con la argentina Cazzu. Recordemos que la niña cumplió un año en septiembre pasado.

Según informó el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, el equipo del intérprete habría prohibido preguntas relacionadas con la pequeña y Gustavo Adolfo Infante lo corroboró.

Nodal y Cazzu estarían en pleno pleito legal por su hija Inti

“Me dijo Alex Jiménez [jefe de relaciones públicas de Christian] ‘Gustavo, nada más hay un tema delicado, te lo pido’, me lo dijo a mí. ‘De la niña no [se puede hablar]’”, explicó Infante en el programa mexicano de televisión Sale en sol (Imagen TV). Y le dije ‘¿de Ángela tampoco?’. Y me dijo ‘no, de Ángela sí, pero de la niña no porque tiene problemas legales’”, indicó Infante.

Según la revista TvNotas justamente Nodal y Cazzu estarían enfrentando un proceso legal por la manutención de la niña, ya que al parecer, Christian no ha cumplido como debe en cuanto a la mensualidad que debe dar para su hija.

Volviendo al tema de la entrevista, junto con la polémica que se ha desatado por la limitación para hablar de Inti, llamó la atención una respuesta que Nodal le dio a Infante sobre los hijos y que resulta algo contradictoria.

Cuando Gustavo le pregunta a Nodal si pronto le escribirán a la cigüeña o encargarán hijos, junto a su esposa Ángela Aguilar, el artista responde: “Todavía estamos muy jóvenes para tener hijos”, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales. Los cibernautas le recordaron que ya es padre y lo calificaron de irresponsable por ignorar esa situación. “Yo creo que con los años y cuando sea el momento”, dijo el artista como complemento a la respuesta.

https://www.instagram.com/reel/DHRWNjNSnlT/?igsh=YjI2Zm9ocHBncG9p