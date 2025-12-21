¿Norma Nivia está embarazada de Mateo Varela? La exparticipante de LCDLF aclaró rumores

En la segunda temporada de La casa de los famosos, Norma Nivia y Mateo Varela iniciaron una relación sentimental. Aunque al principio la actriz aseguraba que no quería iniciar un romance; poco a poco se fue enamorando del modelo y, tras su salida del reality de convivencia, se fueron a vivir juntos.

A través de sus redes sociales, la pareja se ha mostrado emocionada acondicionando el apartamento donde viven. Además, han hablado de los planes que tienen a futuro y de los felices que están desde que iniciaron su relación sentimental.

Norma Nivia desmintió rumores de embarazo

En redes sociales como Facebook y TikTok, comenzaron a circular unas imágenes de la actriz y exparticipante de La casa de los famosos donde aparecía, supuestamente, embarazada. En las instantáneas lucía una pronunciada barriguita junto a ‘Peluche’, como es conocido el también creador de contenido.

Este sábado, Nivia hizo una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en Instagram y allí despejó las dudas de sus seguidores: “No, no estoy embarazada. Ese chisme se ha regado tanto. Esas imágenes son con inteligencia artificial, donde salgo barrigona, como a punto de parir, no estoy embarazada. Se ha regado tanto eso que hasta me han preguntado para montarme al avión, porque ahí sí uno tiene que decir la verdad. No estoy embarazada, si no, lo diría, no soy tan irresponsable. No y mil veces no, no crean todo lo que ven por ahí. Ni yo estoy embarazada, ni Mateo se ha operado las piernas ni nada de eso que sacan con inteligencia artificial”.

Norma Nivia debutó en Hollywood

La actriz dio un gran paso en su carrera al unirse a una producción de cine en Hollywood. La película en la que participa Nivia se llama Coyotes, un thriller de terror que mezcla suspenso, supervivencia y escenarios impactantes. En este proyecto, la actriz comparte pantalla con un elenco internacional que incluye a reconocidos actores como Justin Long, Kate Bosworth y Milla Harris, marcando así su primera entrada formal en el cine estadounidense.

La trama de Coyotes sigue a una familia que queda atrapada en las colinas de Hollywood tras un devastador incendio. Mientras luchan por sobrevivir al fuego, se enfrentan a una amenaza inesperada: una manada de coyotes salvajes que los rodea, convirtiendo su intento de escape en una verdadera lucha por la vida.