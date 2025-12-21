Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

¿Norma Nivia está embarazada de Mateo Varela? La exparticipante de LCDLF aclaró rumores

En redes sociales circularon unas imágenes donde aparece la actriz de ‘Perfil falso’, supuestamente, en estado de embarazo.

Por Redacción Vea
21 de diciembre de 2025
En redes sociales circularon unas imágenes donde aparece la actriz de ‘Perfil falso’, supuestamente, en estado de embarazo. 
Fotografía por: Canal RCN

En la segunda temporada de La casa de los famosos, Norma Nivia y Mateo Varela iniciaron una relación sentimental. Aunque al principio la actriz aseguraba que no quería iniciar un romance; poco a poco se fue enamorando del modelo y, tras su salida del reality de convivencia, se fueron a vivir juntos.

A través de sus redes sociales, la pareja se ha mostrado emocionada acondicionando el apartamento donde viven. Además, han hablado de los planes que tienen a futuro y de los felices que están desde que iniciaron su relación sentimental.

Norma Nivia desmintió rumores de embarazo

En redes sociales como Facebook y TikTok, comenzaron a circular unas imágenes de la actriz y exparticipante de La casa de los famosos donde aparecía, supuestamente, embarazada. En las instantáneas lucía una pronunciada barriguita junto a ‘Peluche’, como es conocido el también creador de contenido.

Vínculos relacionados

Mateo Varela se mostró orgulloso de Norma Nivia por su actuación: “En Hollywood”
Mateo Varela ‘Peluche’ y Norma Nivia hicieron romántico viaje juntos. Imágenes
Norma Nivia reveló por qué Peluche se adelgazó en LCDLF: “yo no hice nada malo”

Este sábado, Nivia hizo una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en Instagram y allí despejó las dudas de sus seguidores: “No, no estoy embarazada. Ese chisme se ha regado tanto. Esas imágenes son con inteligencia artificial, donde salgo barrigona, como a punto de parir, no estoy embarazada. Se ha regado tanto eso que hasta me han preguntado para montarme al avión, porque ahí sí uno tiene que decir la verdad. No estoy embarazada, si no, lo diría, no soy tan irresponsable. No y mil veces no, no crean todo lo que ven por ahí. Ni yo estoy embarazada, ni Mateo se ha operado las piernas ni nada de eso que sacan con inteligencia artificial”.

Norma Nivia debutó en Hollywood

La actriz dio un gran paso en su carrera al unirse a una producción de cine en Hollywood. La película en la que participa Nivia se llama Coyotes, un thriller de terror que mezcla suspenso, supervivencia y escenarios impactantes. En este proyecto, la actriz comparte pantalla con un elenco internacional que incluye a reconocidos actores como Justin Long, Kate Bosworth y Milla Harris, marcando así su primera entrada formal en el cine estadounidense.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La trama de Coyotes sigue a una familia que queda atrapada en las colinas de Hollywood tras un devastador incendio. Mientras luchan por sobrevivir al fuego, se enfrentan a una amenaza inesperada: una manada de coyotes salvajes que los rodea, convirtiendo su intento de escape en una verdadera lucha por la vida.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Norma Nivia

Mateo Varela

La casa de los famosos

Norma Nivia embarazada

La casa de los famosos 3

Norma Nivia embarazo

Norma Nivia tiene hijos

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.