Norma Nivia reveló por qué Peluche se adelgazó en LCDLF: “yo no hice nada malo”

El pasado domingo, Norma Nivia fue eliminada de La casa de los famosos. La actriz se enfrentó en la placa de nominados a Karina García, Altafulla, el “Flaco” Solórzano, Yina Calderón y La Jesuu.

En entrevista con Vea, la también modelo se refirió a su experiencia en el reality de RCN: “es muy duro este tema de la convivencia con personas que son completamente extrañas y que a veces son tan diferentes a uno, pero se sacan cosas buenas, se rescatan cosas bonitas como haber quedado en el cuarto correcto y haber logrado hacer amistades que sé que van a perdurar en el tiempo, acercamientos con actores que admiro y que también tenemos ahora una amistad y por supuesto salir con el corazón llenito", afirmó.

Norma Nivia contó cómo “Peluche” la conquistó

Uno de los aspectos más comentados de su participación en el reality fue su relación con Mateo Varela. Para Norma, lo vivido con él fue auténtico y lleno de ternura.

“Lo más bonito es saber cómo hay hombres hermosos como Mateo que están dispuestos a conquistar, a respetar, a tomarse el tiempo, a saber cuándo es el espacio y el momento para cada cosa, a tener detalles, a ser todo romántico. Eso fue muy lindo, que me conquistara así con tanta calma y tanto romanticismo fue muy bonito y tener esa relación, sentir lo que yo siento por él es maravilloso, se siente muy rico estar así enamorado, es una sensación muy sabrosa, esa de las mariposas en el estómago y la del corazón que le brinca a uno cada tanto", aseguró la actriz de Un bandido honrado.

¿Qué pasará con la relación de Norma Nivia y Mateo Varela?

Respecto a su situación personal al momento de ingresar al programa reveló que, aunque llevaba un año separada sentimentalmente de su expareja, aún vivían juntos porque compartían la propiedad del apartamento que está en venta.

“Él sabe la situación, él sabe cómo es la cosa y por qué es, nunca me hizo ningún comentario de que le importara ni nada, porque entiende, yo estoy segura que el universo es maravilloso y perfecto y que ese apartamento ya se vendió o se está vendiendo. Yo sé que esa situación no va a seguir. Mientras él llega a la final y gana, yo voy a poder acomodar aquí todo mi vida y mi nuevo hogar".

¿Por qué Peluche se adelgazó en ‘La casa de los famosos’?

Uno de los comentarios más polémicos de la participación de Norma en La casa de los famosos fue que, supuestamente, “le quitó el brillo” a Peluche. La actriz se defendió de esas acusaciones y reveló la verdad detrás del cambio físico de su novio.

“Es una estrategia de Yina Calderón, que se la pasó diciéndome, la bruja que chupa el brillo, pero yo les puedo decir que primero, yo no soy bruja, no sé nada de brujería, no chupo el brillo de nadie, no tengo esa capacidad porque tampoco soy un vampiro. Si Mateo está flaco y de pronto lo ven así, es porque es una persona que come el triple de lo que se come en la casa, allá se come muy mal, no hay comida. Él es una persona que desayuna 6 huevos y en la casa se comen 10 huevos para 15 personas con una galleta, siempre la comida le hacía falta, siempre quedaba con hambre todo el tiempo y por eso tampoco podía hacer tanto ejercicio como hace afuera, porque no le daba la energía para hacer tanto ejercicio, entonces también se le adelgazó el cuerpo, pero no, no soy yo, son las circunstancias de la casa", afirmó.

Asimismo, aclaró que ella no tuvo nada que ver, como se comentó dentro de la casa e incluso en redes sociales: “yo no hice nada malo en Mateo, todo lo que hice fue bueno, quererlo, apoyarlo, estar ahí, abrazarlo, decirle que era un papacito a pesar de que otros le decían hepatítico, enfermo y no sé qué más bobadas, yo estuve ahí para apoyarlo, para decirle que obviamente eso no era así, que a mí me parece divino y que simplemente vivir en esa casa es difícil, el estrés es difícil de manejar, la energía negativa es difícil de manejar, las dinámicas de la casa son pesadas y la comida es muy escasa, nosotros desayunábamos muy mal, almorzábamos más o menos y nunca comíamos. Entonces realmente se aguanta hambre, se pasan mucha hambre en la casa y esa es una de las consecuencias".

Mensaje de Norma Nivia a la familia de Peluche

Durante su paso por el programa, se conoció que la familia de Mateo Varela no estaba muy de acuerdo con su relación con Norma. En esta entrevista, la actriz aprovechó para enviarles un mensaje:

“A la familia de Mateo, a la mamá y a la hermana solamente les puedo decir que entiendo qué fue lo que les molestó de lo que yo tal vez pude hacer y de los errores que pude cometer. Sé el hombre maravilloso que es, así como ellas lo saben, sé también que se merece todo lo más bonito, pero que me crean que el amor que tuvimos igual fue muy bonito, yo lo cuidé también, lo consentí, me encargaba todo el tiempo de darle ánimos, entonces a ellas particularmente les diría que las entiendo, pero que una segunda oportunidad no se niega y que aquí afuera yo ya voy a poder de verdad demostrarles la persona que soy sin estar en ese contexto, sin estar en tanto con tantas personas que tal vez no quieren lo mejor para mí y no me daban los mejores consejos, sin estar bajo presión, sino ya siendo yo completamente libre en la vida real".