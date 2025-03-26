¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Mateo Varela se mostró orgulloso de Norma Nivia por su actuación: “En Hollywood”

El ex participante de ‘Desafío’ y ‘La casa de los famosos’ presumió que su novia, la actriz Norma Nivia está en el elenco de una película norteamericana.

Por Redacción Vea
11 de septiembre de 2025
Norma y Mateo comenzaron su romance en 'la Casa de los famosos'
Fotografía por: Captura de pantalla

En la pasada edición de ‘La Casa de los famosos’, hubo varias parejas que se conformaron a lo largo de la convivencia de sus participantes, sin embargo, una de las inesperadas y que los cibernautas creían que fuera del estudio no tendría futuro fue la conformada por la actriz Norma Nivia y el deportista Mateo Varela, conocido como Peluche. De hecho dentro del formato recibieron bastantes críticas cuando finalmente se animaron a comenzar un romance. A Norma la señalaron de estar con Mateo para tener quién la protegiera. A Mateo lo criticaron por opacarse y no luchar como debía por estar complaciendo a Norma.

Norma Nivia y Mateo Varela, una pareja inesperada pero estable

Sin embargo, a meses de haber terminado el polémico reality, el antioqueño de 31 años y la tolimense de 46, continúan en una relación que han defendido y que califican como sincera y estable en algunos intercambios de mensajes que han tenido con sus seguidores.

Si bien era evidente que en principio Norma no veía con interés romántico a Peluche, con el paso de los días, él y sus detalles terminaron por conquistar a la exmodelo.

Ahora Mateo usa las redes sociales para demostrar que como novio de la actriz, también apoya su carrera y es el primero en celebrar sus logros. “Quiero presumirles a todos ustedes esta belleza, sí señores, mi bella novia en Hollywood, en el tráiler de la película, qué belleza… Una actriz colombiana en Hollywood… Mi novia al nivel Hollywood, te felicito mi vida”, escribió sobre la película en la que interviene Norma y comparte créditos con un reparto internacional, que incluye nombres como Justin Long, Kate Bosworth y Milla Harris.

La película que corresponde al género de terror y lleva por título Coyotes, se estrena el próximo mes en Estados Unidos y aborda la historia de una familia atrapada en las colinas de Hollywood durante un incendio devastador, obligada a enfrentarse a una manada de coyotes salvajes para sobrevivir. Al parecer se estrenará este 3 de octubre en Los Ángeles.

Por ahora se desconoce cuándo llegará a las salas de cine en Colombia. De momento, los mensajes para Norma son de felicitación por esta logro.

