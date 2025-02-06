Novia de Liam Payne dijo que recibió mensaje del artista tras 10 meses de su muerte

El 16 de octubre del 2024, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la repentina y trágica muerte de Liam Payne, quien cayó del balcón de la habitación en la que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina donde disfrutaba de unas vacaciones.

De acuerdo con la autopsia, el artista murió de politraumatismo y hemorragia interna y externa, producto de la caída. En su cuerpo fueron halladas sustancias psicoactivas y un antidepresivo recetado. Según un comunicado de la Fiscalía argentina, el cantante que hizo parte de la banda One Direction cayó al vacío en estado de inconciencia.

Días antes de la tragedia, Payne compartió con su novia Kate Cassidy, quien lo acompañaba en sus vacaciones; sin embargo, ella tuvo que viajar a Estados Unidos. Semanas después, la modelo explicó por qué lo dejó solo en Argentina: “Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que él fuera a morir. Uno únicamente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”.

¿Qué pasó con la novia de Liam Payne?

Casi un año después de la muerte del artista, Kate Cassidy sorprendió a sus seguidores con una publicación que ha generado miles de reacciones en redes sociales.

En su cuenta de Instagram donde tiene 945 mil seguidores, la modelo posteó un video que tituló: “Las señales son tan reales”. Allí se observa a bordo de un automóvil y con una mano en su boca que muestra asombro. “Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto”, escribió. Segundos después enfocó un letrero que había pintado en la pared de una casa que decía: “Observa cómo protejo tu corazón”.

Lo que también llamó su atención, es que en una casa del lado donde estaba escrito ese mensaje había un cartel con una publicidad que tenía el número 440, que se acerca al 444 con el que ella y Liam Payne se identificaban.

Los internautas reaccionaron al respecto: “Liam siempre está contigo, nunca te deja sola y nunca dejará que te pase nada”, “Liam te está mirando y siempre está contigo”, “Liam te quería muchísimo, Kate. Estas señales que te envía son una muestra de su amor, solo que ahora es diferente”, “¡Él todavía está contigo Kate!”, “Y sacaste tu teléfono para grabar en el momento justo. Qué bonito, y sin ninguna intención”.