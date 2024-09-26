Churo Díaz habla tras anunciarse que Fiscalía le imputará cargos por presunto abuso sexual

El pasado 16 de julio, se informó que el cantante Churo Díaz deberá comparecer el próximo miércoles 23 de julio ante el Juzgado 12 Penal Municipal de Valledupar, donde la Fiscalía 16 formalizaría la imputación de cargos y solicitaría una medida de aseguramiento dentro de la investigación que se adelanta en contra del artista por presunto caso de abuso sexual contra menor de 14 años.

La noche del 17 de julio el cantante, en medio del más reciente concierto que ofreció, decidió referirse al tema y señaló que una persona quiere hacerle daño.

EL Churo Díaz mencionó en la tarima: “No me voy a dejar extorsionar, ni me voy a dejar estafar”. Luego mencionó que confía en la justicia y habló de su fe.

“Lo que está pasando va a pasar y tenía que pasar porque Dios lo quiere así. Estén tranquilos, hay Churismo para mucho rato, para mucho tiempo”.

Así mismo se manifestó sobre las versiones que circulan fuera de las autoridades.

“Gracias a Dios y a la justicia colombiana, porque esto lo define la justicia, no la boca del pueblo ni de la gente”.

Churo Díaz asegura que otro es el delincuente

Luego el intérprete de ‘El Pluma blanca’ mencionó que está en el foco de un supuesta extorsión y envió un mensaje a quien estaría detrás de ello.

“No hay plata. Si quiere plata, póngase a trabajar, compre una carretilla y venda plátano y aguacate”, puntualizó Jorge Iván Díaz, nombre de pila del cantante que luego detalló más.

“Aquí el delincuente es otro. Fueron 500 personas que estafó y robó, yo no”.

Las primeras palabras del Churo tras las informaciones sobre la denuncia que enfrenta las hizo en concierto en Riohacha, Guajira.

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