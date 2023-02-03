Shakira y Piqué se “reconciliaron” luego de tres años. Volvieron a hablar sin intermediarios

Una de las rupturas más comentadas del mundo del espectáculo fue la de Shakira y Piqué. Hace tres años, la artista barranquillera y el exjugador del Barcelona anunciaron que, tras más de una década juntos, tomaron caminos separados. En ese momento, no explicaron los motivos; sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación españoles se hablaba de una infidelidad de Gerard.

¿Shakira perdonó a Piqué?

Aunque inicialmente habían quedado en buenos términos, cuando se hizo pública la relación de Gerard con Clara Chía, las cosas tomaron un rumbo diferente. Shakira y Piqué comenzaron un pleito legal por la repartición de sus bienes y, de acuerdo con lo que reportaban los paparazzis, la tensión entre los dos aumentaba con el paso de los días, a tal punto que necesitaron de Totino el hermano de la barranquillera, como intermediario.

Al parecer, desde entonces, la expareja no había vuelto a cruzar palabras. Todo lo que fuera relacionado con Milan y Sasha, sus hijos, y con la venta de su casa en Barcelona, lo solucionaban a través de Tonino y de sus abogados.

La inesperada noticia dio un giro en la separación de Shakira y Piqué. Fotografía por: Instagram

Ahora, según Silvia Taulés de Vanitatis, al parecer, la intérprete de Monotonía y Piqué volvieron a mantener contacto telefónico para tratar temas exclusivamente de sus hijos. Según la periodista, lo estarían haciendo a través de WhatsApp y sin ningún tipo de discusión, como solía pasar antes. Esta tregua entre los dos es atribuida a la reciente venta de la mansión que compartían en Barcelona y que pasó a manos de Lamine Yamal.

El periodista Álex Rodríguez también reforzó esa versión, asegurando en ¡Siéntese Quién Pueda!, que “la relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos. En ese tema no hay ninguna diferencia, que están los dos abogando porque tengan paz, porque tengan seguridad, que en todo se ponen de acuerdo”.

Las disputas entre ambos comenzaron por temas de dinero relacionados con la repartición de los bienes. Sin embargo, al ya tener eso resuelto, la relación habría cambiado. Muestra de ello sería una reciente entrevista que concedió la cantautora donde elogia a Gerard por su disciplina que, según ella, le heredaron sus hijos.

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable".