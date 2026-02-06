Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, fue internado en la UCI: “está grave”

Diomedes Dionisio Díaz, uno de los hijos del famoso Cacique de la Junta encendió las alarmas en los amantes del vallenato y sus familiares este jueves 5 de febrero, cuando se confirmó que fue ingresado de urgencias en la Clínica Simó Bolívar, de Valledupar.

En ese momento, trascendió que la emergencia en la salud del intérprete vallenato habría sido por una descompensación que sufrió. También se conoció que el hijo del ‘Cacique’ venía presentando quebrantos de salud que le habrían obligado a cancelar algunos compromisos profesionales.

Este viernes distintos diarios digitales y páginas especiliazadas en vallenato confirmaron que el cantante había sido ingreado en la Unidad de Cuidados Intensivos del mencionado centro clínico, debido a la gravedad de su condición.

Habla fuente cercana a Diomedes Dionisio Díaz

Una fuente cercana a él y a su familia, indicó que en efecto el estado de Diomedes Dionisio es delicado. “hasta donde le dijeron (a la familia) los médicos él está super grave, super delicado y que lo que tenía, podría traer consecuencias iguales”, mencionó la fuente refiriéndose al diagnóstico médico que los allegados al artista recibieron el mismo jueves en la noche.

Al parecer, Diomedes Dionisio, de 45 años actualmente, sufriría de cirrosis hepática avanzado. La fuente, que prefirió no ser identificada, también se refirió a recientes situaciones de depresión que ha atravesado el artista debido a inconvenientes en su vida personal, por lo que a finales del año pasado no tenía ánimos de retomar sus shows.

No obstante, en el nuevo año ha procurado mantener el buen ánimo y estaba listo para comenzar a trabajar en la promoción de una nueva canción.

Además del hígado, el hijo del ‘Cacique’ tendría otros órganos de su cuerpo comprometidos, por lo que los médicos estarían tratando de subsanar esa situación.

¿Quién es Diomedes Dionisio Díaz, el hijo del Cacique de la Junta, que está hospitalizado?

El artista es producto de la relación que el ‘Cacique de la Junta’ tuvo con Denis Aroca a comienzos de la década del 80. Diomedes Díaz conoció a Denis ya que frecuentaba la tienda de abarrotes de la familia Aroca, la cual era atendida por el padre de ella. Diomedes Dionisio, quien nació el 9 de noviembre de 1980.

