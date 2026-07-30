Paola González, coprotagonista de ‘María la caprichosa’, confiesa: “Me enamoro fácil”

En la serie ‘María la caprichosa’, que llega a la pantalla de Caracol este martes 4 de agosto, a partir de las 9:30 p.m. el rol principal, el de Pérxides María Roa, lo asumen tres actrices. En su etapa de niña-adolescente está Margy Valdiris; en su periodo de juventud aparece Paola González, mientras que Karent Hinestroza la personifica en su adultez.

Paola González, quien también participa en ‘Salcedo, cuero y boogaloo’, la recién estrenada serie de Netflix, spinoff de ‘La primera vez’, respondió un breve pero revelador cuestionario.

Un libro: "‘Soñar lo imposible’, de Paula Moreno, que inspiró la serie ‘María la caprichosa’“.

Una serie: “‘María la caprichosa’ y ‘Salcedo cuero boogaloo’”.

Un plan infaltable por lo menos una vez a la semana: “Meditar, orar. Es importante conectar con nosotros mismos”.

La mejor manera de pedir perdón: “Mirar a los ojos y aceptar los errores sin excusas”.

El regalo que nunca falla: “Las flores, me parecen divinas”.

Un defecto: “Preguntarle un defecto a Leo es complejo, pero creo que me enamoro fácil, mucho y muy rápido. Vivo enamorada de la vida”.

Una virtud: “la misma, me enamoro mucho”.

¿Con qué lucha?: "Con desenamorarme, no es fácil".

¿Cómo es el hombre ideal?: “Que me ame, que me ame mucho, que me respete, que me valore, que entienda mi trabajo, que sea una persona que sueña en grande, o sea, alguien con mucha visión”.

Un sueño que sabe que va a lograr: “Trabajar con Tyler Perry”.

El papel que sueña: “Justo me sueño algo con Tyler Perry, en donde mi personaje tiene muchísima fuerza, mucho poder”.

¿Está haciendo algo para llegar a esa meta?: “Perfeccionando mi inglés”.

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