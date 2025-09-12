Paola Jara recordó que perdió dos bebés con Jessi Uribe: “Fue algo muy doloroso”

Paola Jara se prepara para asumir el papel más importante de su vida. Será madre cuando su primera hija, a quien llamArá Emilia, nazca. La intérprete de música popular que lleva tres años de matrimonio con el santandereano Jessi Uribe suele compartir con sus seguidores las experiencias de su vida artística y algunas de su vida personal.

Esta vez en material que rodó para sus redes unos minutos antes de subirse a escena, junto a sus colegas Francy y Arelys Henao con quien giró en el tour ‘Entre tres’, Jara se sinceró sobre dos momentos que la afectaron bastante, en torno a la maternidad. Actualmente la artista de 42 años está feliz con la espera, pero anteriormente tuvo experiencias fallidas.

“La verdad, tengo que decir que a veces me cuesta asimilarlo. Aunque sí planeamos tener hijos, pasó en el momento en el que con Jessi nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho que ya no intentáramos más porque yo llevaba dos años sin planificar y ya habíamos tenido dos pérdidas. Fue algo muy doloroso”, mencionó la antioqueña visiblemente afectada al recordarlo.

Ante esa situación: “Como no se daban las cosas de manera natural, nos daba un poco de miedo con tratamientos... Obviamente, sería una bendición muy linda, pero si las cosas no se dan es porque Dios lo ha querido así, entonces no quisimos forzar las cosas”.

Paola Jara se había resignado

Resaltó que en medio de esa resignación de pareja seguían siendo plenos el uno con el otro. “Nosotros igual, somos felices como pareja y Jessi tiene sus hijos que los ama, yo también los quiero muchísimo y tratamos de compartir mucho con ellos”.

Así con el tiempo, finalmente sin buscarlo, quedó esperando bebé, cuando dice fue el tiempo de Dios.

“La verdad, casi me desmayo, fue como entrar en shock porque ya habíamos dicho que no, entonces yo ya había dicho que me iba a poner superfitness, pero esos fueron los planes de Dios. Definitivamente, no es cuando queramos, sino cuando Dios quiera”.

Paola y Jessi compartieron el sexo de su bebé en julio pasado. El 11 de septiembre celebraron un baby shower y están atentos a recibir a Emilia en noviembre.

