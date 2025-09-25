Paola Turbay y su esposo cumplen 31 años de matrimonio: esta fue su dedicatoria

El 24 de septiembre de 1994 Colombia se paralizó y asistió a uno de los matrimonios más mediáticos de la época. Se casaba la Miss Colombia 1991 y en ese entonces presentadora, Paola Turbay, quien es una de las soberanas de la belleza más queridas y carismáticas que ha tenido el país.

Turbay llevaba dos años de novia con el publicista Alejandro Estrada y la boda se celebraba en la iglesia San Ignacio, en el centro de la capital. El plan inicial era hacerla en la catedral, pero las remodelaciones a las que estaba siendo sometida tardaron más de lo planeado y fue así como a la iglesia de al lado, llegaron las celebridades de la época, como invitadas, y las cámaras de los noticieros para registrar el ‘Si’ de Paola.

Paola Turbay y Alejandro llevan 33 años juntos y 31 de casados.

Se cumplieron 31 años de aquel día y la protagonista de Ana de nadie, a quien vimos recientemente en la serie Delirio de Netflix, lo recordó en sus redes sociales. Allí publicó un carrusel de imágenes donde se ve junto a su esposo en distintos momentos, siempre sonrientes y cómplices. Y acompañó las instantáneas, casi todas tomadas en viajes, con una dedicatoria muy emotiva.

“¡CERO Y VAN 33! 33 años juntos – 31 casados. Más de la mitad de nuestras vidas y lista para seguir caminando juntos, robándote besos, abrazos y carcajadas. Porque así es que es buena la vida! HAPPY ANNIVERSARY”.

¿Cuántos años tiene Paola Turbay?

La pareja recientemente estuvo en el Festival de Jazz de Mompox disfrutando de la programación del evento.

Paola, quien cumplirá 55 años en noviembre próximo, y Alejandro de 58, tienen dos hijos en su matrimnio: Sofía y Emilio. Recordemos que Alejandro es un creativo y publicista a quien no le tocó el reinado de su esposa, ya que por aquel entonces estaba radicado en Suiza. Allí estudió en el Art Center College of Design.

La pareja ha tenido varias ciudades de base a lo largo de sus más de tres décadas junta. Ha vivido en Bogotá, en La Calera, CUndinamarca; en Miami, en Los Ángeles y más recientemente, entre la capital colombiana y Medellín.

Hace un año cuando cumplieron 30 años juntos, Paola y Alejandro se regalaron un viaje a Butan. El día del aniversario la exreina compartió imágenes del amanecer frente al castillo Punakha Dzong, una fortaleza-monasterio budista localizadaen Punakha, ciudad capital.

