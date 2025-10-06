Alejandra Ávila ganaría MasterChef Celebrity 2025. Aquí las razones

Actualmente se emite por el canal RCN la décima temporada de ‘MasterChef’ que ha tenido diversas versiones a lo largo de la década. Ha habido ‘MasterChef Junior’, ‘MasterChef’ y en las más recientes emisiones, ‘MasterChef Celebrity’, formato enfocado a convocar a actores, comediantes, cantantes, influencers y/o deportistas que crean que tienen talento culinario para que participen en distintos retos y poco a poco, vayan avanzando hasta llegar a la etapa de cuatro finalistas. De ahí sale el único ganador, que además se lleva 200 millones de pesos.

En la versión 2023 fue Carolina Acevedo quien se alzó con el triunfo, mientas que el año pasado Paola Rey ganó. Anteriormente, Ramiro Meneses, Adriana Lucía y Piter Albeiro también lograron imponerse en sus respectivas temporadas.

En este 2025 aún no se definen quiénes son los 10 mejores cocineros, pero desde hace semana se especula con que las finalistas de este año serían Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila. La gran final se emitiría en noviembre próximo.

¿Cuándo será la final de MasterChef y quiénes estarán en ella?

Vea pudo establecer que en efecto, se grabaron cuatro finales para evitar que se filtrara quién se alzará con el triunfo. Sin embargo, también pudo conocer que en ese episodio de desenlace los mejores platos fueron los que prepararon las actrices Carolina Sabino y Alejandra Ávila, siendo esta última la más opcionada a ganar.

Así mismo, fuentes cercanas a la producción mencionaron que justamente la exigencia que han tenido los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con respecto a la actriz de Pa´quererte, ha sido porque desde el principio le vieron potencial. Esto sumado a que Ávila ha sido quizás la más disciplinada en cuanto a estudiar, practicar y explorar con preparaciones que combinen técnica y buen sabor, la harían una segura Masterchef.

Por asuntos de contratos ninguna de las finalistas puede referirse al programa y se sabe que tampoco tendrían conocimiento de quién es la ganadora y se enterarán del dictamen final del jurado en sus casas, al tiempo que el público colombiano conozca a la nueva MasterChef.

Ante este panorama si no es Ávila sería Sabino la gran triunfadora.

