Sara Corrales está embarazada. Así confirmó la noticia: “Nuestro milagro personal”

Hace unos minutos, Sara Corrales y Damián Pasquini confirmaron que se convertirán en padres por primera vez. Con una publicación en su perfil de Instagram, la actriz, quien reside en México, dio a conocer que está embarazada:

“Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres. Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo”, se lee en el post, que en menos de una hora alcanzó más de 1.700 likes.

Sara Corrales será mamá por primera vez

La pareja no pudo ocultar su emoción, pues desde hace varios meses la actriz venía en un tratamiento para quedar en embarazo. “Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”.

El video comienza con Damián Pasquini mirándose frente a un espejo: “Estoy haciendo este video el día que nos casamos con tu mamá. Quiero decirles que es un día súper importante e inolvidable para nosotros y que estamos pensando en ustedes, en uno de los dos, o en los dos, no sabemos. Este amor que nos tenemos con Sara se lo vamos a transmitir a nuestra familia, la vamos a hacer crecer”, dijo el empresario.

Enseguida, aparece una imagen de una ecografía, donde el especialista les explica y les da la noticia: “Dentro de este endometrio, esta bolita negra que vemos es el embarazo. ¡Estás embarazada! El resto del útero se ve muy bien. Es cuando nos damos cuenta que Dios existe”.

En otro clip, aparece la pareja en la playa, desde donde Sara dijo: “Cada que oímos tu corazoncito latiendo, nos recuerdas que la vida es un milagro y que tú eres el más grande milagro que vamos a recibir. Hoy celebramos un nuevo comienzo, una nueva vida que llega para llenarnos de amor y muchísima gratitud. Bienvenido, bebé”.

Así se ve Sara Corrales embarazada de su primer hijo. Fotografía por: Instagram

Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron el 16 de agosto de este año en Medellín. La actriz de Vecinos y el empresario argentino tuvieron más de 150 invitados en su lujosa boda que fue transmitida en vivo a través de redes sociales y que contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, provenientes de países como Argentina, México, Estados Unidos, España y Australia.

Corrales usó tres vestidos para ese día especial: el principal, uno para la ceremonia y otro para la pista de baile. “Sentí tu mirada, me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose”, dijo la actriz en sus votos nupciales.

Sara Corrales se sometió a un tratamiento de fertilidad

La actriz soñaba con ser mamá. Cuando inició su relación con Damián plantearon la posibilidad de tener una familia. Por eso, inició un tratamiento de congelación de óvulos.

En una entrevista con Hoy Día, Corrales aseguró: “Empezamos a ver cómo estaba yo en mi tema de hormonas, hicimos un examen, un conteo de óvulos y la verdad el conteo estaba bajito, la reserva ovárica, entonces decidimos acudir a una clínica de fertilidad para que nos asesoraran y tomamos la decisión de hacer una estimulación ovárica para hacer una extracción, fecundación de embriones y congelar por unos meses los embriones”. Finalmente, después de tres meses de casados, confirmaron la noticia.