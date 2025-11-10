Majida Issa de ‘La Sustituta’ reveló: “Me han dicho, o cantas o actúas”

Con más de 20 años en la industria, el nombre Majida Issa ha resonado tanto en la televisión como en los escenarios musicales del país. Su trayectoria en la pantalla chica incluye papeles en producciones como “Sin senos sí hay paraíso”, “La Guzmán”, “La Ronca de Oro” y “Operación Pacífico”, que le han permitido posicionar su carrera a nivel nacional e internacional. En el ámbito musical ha explorado diversos géneros, incluyendo la ranchera. Su disco “Nocturna”, que se estrenó en 2018, le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría mejor álbum de música ranchera/mariachi”. En el séptimo arte y en las tablas también posee una trayectoria destacada, con filmes como “Corazón de león”, “El Bolero de Rubén”, “Sangre y levadura”, “Chavela”, “Ni contigo ni sin ti” y “Amor al cubo”.

“He podido vivir de lo que hago”: Majida Issa

Entre sus proyectos más retadores la actriz destaca “El Bolero de Rubén’, donde no solo actuó, sino que también asumió el rol de productora. “Los retos son innumerables, ser actriz siempre viene acompañado de un reto o mensual, o semanal, o anual, pero siempre estás retándote constantemente. Este proyecto fue uno de ellos, porque estuve desde el segundo uno, desde lograr hacer la película como productora hasta el final”.

Esta experiencia amplió su perspectiva sobre la industria cinematográfica nacional y reforzó su deseo de involucrarse en diversos aspectos de la producción audiovisual más allá de la actuación: “Creo que haber vivido todos los procesos de la película me hizo entender muchas cosas, me retó en muchas otras y me dio un panorama mucho más real de lo que sucede en el cine en Colombia. He sido muy afortunada, he podido vivir de lo que hago, he podido cantar, actuar, producir y acompañar procesos de otros compañeros en la creación de sus personajes o en sus tesis. Creo que lo que siento en mi corazón es que amo tanto lo que hago, que de alguna manera esa piedrita que cae en el agua va ampliando esa onda y va permeando todo lo demás; creo que eso es tal vez lo que siente el público, y estoy agradecida por el amor de todos los que ven nuestro trabajo, porque gracias a ellos sigo aquí, gracias a todos ustedes puedo seguir cantando, actuando y haciendo todo lo que amo”.

Así como en la actuación, Majida reconoce que en la música también ha tenido desafíos importantes. Compartir el escenario con músicos de alto nivel la lleva a estudiar y perfeccionarse de manera constante. “Como cantante los retos también son innumerables. No es fácil estar al nivel de los grandes artistas, y llevo 10 años cantando con dos mujeres enormes en el escenario, eso me reta todo el tiempo”, afirmó.

A pesar de su talento vocal, Issa admite que aún enfrenta algunas limitaciones técnicas. Sin embargo, en lugar de verlo como un obstáculo, lo considera un desafío creativo y una motivación para seguir desarrollando sus habilidades. “He tenido una espinita todo el tiempo y tengo que quitármela, y es que no sé tocar instrumentos musicales, no sé leer notas, todo lo hago por oído, eso algún día lo vamos a solucionar. Me gusta la guitarra, el piano, los vientos, el saxofón. Sería la mujer orquesta, lo que pasa es que no tengo la habilidad. Lo he hecho descaradamente, cuando hicimos el musical “Mi nombre es Chavela”, toqué tres canciones aprendidas de memoria, no es que supiera realmente, todo fue memoria y oído”.

La actriz hace parte del show musical “Planchando el despecho” junto a Marbelle, Yolanda Rayo, Laura de León y Keyla. Fotografía por: Natalia Gw

Majida Issa revela, ¿Cantar o actuar?

Hace unos años, la actriz quien interpretó a ‘La diabla” en “Sin senos sí hay paraíso”, se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su carrera. Después de ser nominada a un Latin Grammy en la categoría de mejor álbum ranchera, importantes sellos discográficos la contactaron con ofertas de contrato, pero había una condición que no pudo negociar. “Muchas veces en mi vida me han dicho, o cantas o actúas. Dos disqueras se acercaron para hacerme una propuesta y me dijeron: ‘Firmamos contrato, pero tienes que dejar de actuar por lo menos seis o cuatro años’”. Su respuesta sorprendió. Aunque aparentemente era la gran oportunidad de su vida, la artista rechazó la opción: “Tomé la decisión de no firmar, porque realmente creo que así como me formé haciendo las dos cosas y haciendo teatro y haciendo musicales, también creo que lo puedo seguir haciendo sin ningún problema, no creo que tenga que sacrificar una cosa por otra. Mi formación es así, es lo que me gusta, es lo que quiero hacer y sigo estudiando todos los días para poderlo hacer mejor, entonces no quise elegir”.

Majida se ha formado en el teatro musical, una faceta que por su propia naturaleza requiere mezclar actuación, canto y, a veces, baile. Dejar de lado cualquiera de estas disciplinas sería como traicionar la esencia de su formación profesional. Por eso, siempre se ha mantenido firme en su decisión: “Me pusieron entre la espada y la pared, pero me salí muy fácil de ahí, fui terca. No saben lo feliz que me siento cada vez que puedo cantar, actuar, producir y generar ideas creativas que fortalecen lo que estamos tejiendo como industria. Me siento realmente afortunada del trabajo que tengo y agradecida con todos mis seguidores”, dijo con gran emoción.

Actualmente, Majida Issa está en uno de los momentos más emocionantes de su carrera. En solo unos días se estrenará “La sustituta 2” en RCN, una serie escrita por el libretista Julio Jiménez. “Es uno de los guiones más desafiantes que he tenido, un gran reto”, afirmó. Al mismo tiempo está grabando una telenovela para el canal Caracol, que describe como “muy interesante y diferente a lo que he hecho antes”. Además, reveló que para 2026 tiene una “sorpresa” en camino, que incluye un nuevo disco y “estrenos especiales”.