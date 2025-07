Papá de J Balvin reveló los secretos detrás del éxito del cantante: “no es perfecto”

En la última década, J Balvin se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial. Nacido en Medellín, Colombia, José Álvaro Osorio Balvin ha llevado el género urbano latino a escenarios internacionales, convirtiéndose en un fenómeno.

Detrás de su éxito está Álvaro Osorio, su papá. Su figura fue clave en su proceso de formación, pues no solo le brindó apoyo emocional y financiero en sus primeros pasos, sino que también le enseñó a construir su marca personal y a ver su carrera como un proyecto global. Ahora, luego de impulsar la carrera del cantante de In da guetto, el empresario busca nuevos talentos urbanos en Latinoamérica, así lo reveló en una entrevista con Vea.

J Balvin EFE/STR Fotografía por: STR

¿Por qué apoyar nuevos talentos, tras el éxito de J Balvin?

“Qué maravilla poderle mostrarle al mundo que en Colombia hay que romper los paradigmas del narcotráfico, de violencia, somos más que eso, somos música, alegría, paz y el vehículo. El excipiente propio para conseguir que los pueblos se unan es definitivamente la música. Dentro de ese proceso que estamos llevando a cabo de la profesionalización del área del entretenimiento, es lógico aglutinar una cantidad de información, porque Medellín y Colombia está lleno de mucho talento en todos los géneros. En esta primera fase lo estamos haciendo con el género urbano, que es el género que permeó a todos los demás géneros”.

Para materializar esta visión, Osorio creó un diplomado para esos artistas que, al igual que su hijo en sus comienzos, quieren cumplir su sueño de triunfar en la música. Lo hace a través de su empresa promotora de artistas en alianza con TalentPitch, una app que impulsa nuevos talentos: “es una espectacular plataforma muy tecnológica, donde todos los muchachos pueden montar su material para para mostrarlo al mundo. En Colombia, el líder que empezó toda esta vuelta fue J Balvin, mi hijo, hay que apoyarlo constantemente para que el género nunca muera y siempre esté ahí, vigente, permanente, presente en el mercado y prácticamente apoyando todos los géneros. La vida tiene que tener siempre un propósito que está más en dar, que en recibir, no esperando retribución, pero siempre está la ley de la compensación, mientras más haga uno por los demás, llegan siempre las bendiciones".

¿Cuáles fueron esos retos que enfrentó en los inicios en la carrera de Balvin?

“El caso concreto con mi hijo, retos a nivel endógeno no hubo ninguno, porque siempre ha habido esa química de padre a hijo, incluso con esa división de padre y manager, lógico que nunca se presentó una dicotomía como tal, en la parte de entendimiento, en la parte química, de entendimiento y amistad funcionó de maravilla.

Yo considero que el manejo del silencio es de las cosas más difíciles. En este mundo, el mismo género urbano ha traído miles y miles de integrantes que tratan de buscar la fama a través de tiraderas o a través de buscar a alguien para caer en peleas. Eso le tocado mucho a mi hijo, ¿él qué responde? con silencio, el silencio es la mejor forma de parar cualquier tipo de disputa, cualquier tipo de discusión. Yo creo que es una de las cosas más importantes y más difíciles, saber callar oportunamente y mi hijo no es perfecto, indiscutiblemente, pero sí lo admiro demasiado porque esto compete con lo que dice: ‘cuando vas creciendo, prepárate para las pedradas’, mientras un artista más crece, más envidias y más pasiones negativas levanta para muchos".

¿Cuál fue el secreto de J Balvin para triunfar en la música?

“Los tiempos cambian, hoy día en general la base fundamental para que un artista salga adelante es una, la disciplina, porque prima sobre el talento, porque parte de un ADN de tu hogar, nosotros como hijos somos imitativos, aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dice ya entonces. Eso es lo que queremos generar el efecto pigmalión, que la persona tenga la disciplina suficiente, para que tenga la resiliencia, para que sepa soportar que por sí es una carrera difícil, pero es una carrera que tiene demasiadas satisfacciones, demasiadas alegrías.

Cuando ya el trabajo se convierte en una pasión, precisamente deja de llamarse trabajo, entonces realmente lo que hoy día implicamos mucho es trabajar en la parte organizacional, en la parte disciplina, que tengan los resortes interiores bien puestos para poder soportar todos los avatares de una carrera, incluso en la parte del ego, cuando la fama los va a coger y los va elevando, comenzar a jalarlos para que no leviten, cómo manejan el tema de la de la droga, del licor, en esta parte es donde más artistas pueden desaparecer y han desaparecido porque no manejan la disciplina, el ego, el manejo de la parte social que engolosina, esa la parte más importante, de ahí parte todo, del ser, para que al hacer puedan tener. Es un reto lindo y realmente pues hay que partir de mirar cómo está el alma del artista, cuando uno ve que esa persona no trasciende espiritualmente, va a ser muy difícil", afirmó.

Finalmente, agregó: “nunca meterse en líos que le afecten su propia carrera es importante. Él no se dejó engolosinar por ningún tipo de conflicto. Ha estado en silencio y siguiendo adelante con su profesión, sabiendo la única competencia en el mundo es él en sí mismo”.