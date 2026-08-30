Papá de Tini no es el único. De Luis Miguel a Rihanna: famosos estafados por sus padres

En el mundo del entretenimiento siempre surgen estrellas infantiles que deslumbran por sus dotes artísticas. Se trata de niños o niñas que desde casa han sido alentados a cultivar un talento y en buena parte de los casos, sus progenitores no son ajenos a la industria sino que pertenecen a ella, bien sea porque también fueron o son artistas o porque se desempeñaron en alguna área del show business (showbiz). De manera casi natural la paternidad se extiende al manejo de la carrera del niño y el papá termina convertido en mánager.

Al crecer, algunos de estos infantes han descubierto que su dinero no ha tomado el rumbo que esperaban y terminaron tomando distancia de sus progenitores y representantes, pues se dan cuenta de que las ganancias económicas no están en orden e incluso, ni siquiera figuran a nombre de la joven celebridad.

Dicho de otra manera, los padres se han aprovechado de la fortuna de sus hijos talentosos.

Los padres de Tini Stoessel, Luis Miguel y Macaulay Culkin

La situación de Tini Stoessel que se conoció esta semana cuando trascendió que que su padre, quien la representó por 15 años y hasta hace tres meses, es el dueño de su fortuna ysu nombre y ella no tiene dominio sobre absolutamente nada lo que que ha trabajado ha sido titular en los medios argentinos. El señalado, el productor y guionista Alejandro Stoessel no ha dado declaraciones al respecto, pero según los medios locales, la cantante podría entablar acciones judiciales para recuperar el control de su carrera y fortuna.

El caso hizo recordar al de Luis Miguel, que mostró en la serie de Netflix, aprobada por el artista, algo que por años se comentó en diversos medios de comunicación: que su padre y primer mánager Luisito Rey, empleó dinero del Sol de México para sus propósitos y emprendimientos, mismos que eran rechazados por inversionistas, pero en los que él insistía.

En un momento del relato de Netflix, ‘Luis Miguel, la serie’, incluso se revela que algunos líos que tuvo Luis Miguel con el fisco fueron responsabilidad de su padre quien no pagó lo que debía en tributos o impuestos. Independizarse de Luisito Rey fue el único camino que encontró Luis Miguel para retomar el control de su carrera y sanear sus finanzas.

Otro caso ampliamente difundido es el del protagonista de ’Mi pobre angelito’, Macaulay Culkin. La reconocida estrella descubrió todo al cumplir 15 años sus padres, Kit Culkin y Patricia Brentrup, habían gastado gran parte de su patrimonio: 50 millones de dólares y lo invirtieron en proyectos particulares. En 1995, cuando el actor llegó a los 15 años, pidió legalmente la emancipación y la obtuvo. El actor no quiso volver a acercarse a sus progenitores.

Joe Jackson, Jamie Spears y otros padres acusados

Michael Jackson, el famoso rey del pop también vivió dominado por su padre y mánager Joe Jackson. La película estrenada este año sobre su vida, avalada por la familia del ídolo, también deja al descubierto que el patriarca tomó control de sus finanzas y quería que Jackson sacrificara su posible carrera en solitario para estar con los Jackson Five, el grupo que creó con sus hijos.

Se sabe que Michael también debió tomar distancia de su padre para recuperar el control de su economía y su carrera. En 1979, Michael despidió a su padre como mánager pues era la única manera de comenzar su carrera como solista.

La historia de Britney Spears es tal vez la más polémica y publicitada de este tipo de situaciones. En el 2008, el padre de la princesa del pop, Jamie Spears obtuvo una tutela legal sobre sus finanzas y vida personal. Sin embargo, tres años más tarde, la artista denunció que dicha tutela terminó convirtiéndose en una cárcel para ella, ya que no podía disponer de su dinero, debía trabajar sin recibir nada a cambio. La situación llegó a tal grado y se mediatizó de tal manera que surgió el movimiento #FreeBritney. Britney inició una batalla legal contra su padre para lograr su libertad. Llegó a un acuerdo fuera de los tribunales con él.

El cantante Aaron Carter denunció a su madre y se alejó de ella luego de enterarse de que ella desvió más de 100 millones de dólares de su fortuna. Beyonce, por su parte, se distanció de su papá, Mathew Knowles, desde el 2011. Una auditoría externa reveló que se habían realizado desvíos no autorizados de los fondos generados por sus giras y marcas musicales.

En el caso de Rihanna, se vio obligada a demandar a su padre, Ronald Fenty, acusándolo de utilizar de forma fraudulenta el nombre de su marca comercial “Fenty” para cerrar millonarios negocios sin que ella lo supiera.

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