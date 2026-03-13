¿Participante de ‘LCDLF’ hizo señal de auxilio? Este gesto encendió las alertas

En las últimas horas, La casa de los famosos Telemundo generó un fuerte tema de conversación en redes sociales, tras la dinámica de los nominados. Todo ocurrió cuando Vanessa Arias, una reconocida actriz mexicana, hacía su nominación, una de las dinámicas más populares del reality de convivencia, donde los participantes revelan el nombre del o los compañeros que quieren que salgan de la competencia, explicando sus motivos.

¿Qué pasó con Vanessa Arias?

En medio de la intensa dinámica de nominación, la participante compartió que estaba atravesando una situación complicada dentro de la casa. Primero, ‘La jefe’ le dijo cuando entró al confesionario: “El nivel de violencia tiene y debe bajar”. Enseguida, ella contestó: “Yo estoy sufriendo violencia psicológica... Porque el bullying no es un juego y menos entre mujeres”. En ese momento, ‘La jefe’ la interrumpió y le dijo: “no quiero escuchar nada, quiero saber si está claro”.

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Al terminar la nominación, y antes de levantarse del sofá, Vanessa hizo una señal con su mano que muchos interpretaron como un claro llamado de ayuda. La actriz levantó la mano con la palma hacia afuera y cerró los dedos sobre el pulgar, un gesto que, con el tiempo, se utiliza de manera silenciosa para mostrar que alguien podría estar en una situación de peligro o violencia y necesita apoyo.

Después de hacer el gesto, la actriz se retiró de la sala, lo que aumentó la preocupación entre los seguidores del programa. El momento no tardó en hacerse viral y generó opiniones encontradas. Mientras algunos espectadores expresaron su preocupación por el bienestar de la actriz y pidieron que se investigara lo sucedido, otros pusieron en duda la veracidad de la situación y criticaron el uso de una señal que se asocia con víctimas reales de violencia. De hecho, algunos de sus compañeros opinaron al respecto:

“Esta señal implica que es una mujer maltratada. Hoy en día cientos y miles de mujeres son maltratadas en su casa o son violentadas en el transporte público, y Vanessa está en una situación de privilegio. Si Vanessa sufrió maltrato en algún momento eso no tiene nada que ver con La casa de los famosos. Ante el público, en un programa nacional, me parece una falta de respeto y una agresión, no solamente al público, sino a las mujeres que están siendo violentadas hoy en día en sus casas”, dijo Sergio Mayer.

Por su parte, la mánager de la actriz dijo a través de sus redes sociales: “La señal que hizo Vanessa fue en conciencia y llegó a malinterpretarse. La jefa le mandó a llamar al confesionario después de lo sucedido y le están dando el seguimiento adecuado. Hoy tiene cita con la psicóloga, pero cualquier cosa grave la producción se comunicará directamente conmigo”.