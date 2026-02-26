⁠¿Por qué se acabó el After Show de ‘La casa de los famosos’? Karen y Vicky se pronunciaron

La tercera temporada de La casa de los famosos ha generado múltiples comentarios y reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han dejado fuertes críticas señalando que los participantes no han generado el contenido que esperaban, por lo que, al parecer, la producción tuvo que buscar nuevamente a Melissa Gate, finalista de la temporada anterior, para que estuviera por unos días y causara polémica.

¿Qué pasó con ‘El After Show’ de ‘La casa de los famosos’?

Luego de varios rumores, se confirmó que RCN dio por terminado el programa conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío. La influencer y la comediante se pronunciaron a través de una transmisión en vivo que hicieron en sus redes sociales.

“A nosotras nos avisaron ayer, ayer nos dijeron tipo 11-11:30 que ya no había. Nosotras tampoco sabíamos. 15 minutos atrás estábamos cuadrando el horario porque debíamos llegar más temprano a grabar, y no podíamos. Pero 15 minutos después nos dicen que ya se cancela todo”, dijo Vicky, quien es recordada también por haber participado en MasterChef Celebrity.

La comediante, quien se mostró bastante afectada con la noticia, agregó: “Cuando nos dijeron: ‘Muchachas, ya no van más, se cancela el After’, yo dije: ‘¿Ah, cómo así? ¿Hoy no hay After?’ Pero luego dijeron que se cancelaba del todo. Yo quedé en shock, no entendía por qué no íbamos a ir ni a despedirnos”.

Por su parte, Karen, ganadora de la primera temporada del reality de convivencia, dijo: “Para nadie es un secreto que esta temporada está un poco floja, y los participantes tienen mucho miedo a estar expuestos. After es un programa que se alimenta de lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos, y si ellos no conectan con el público, pues también nos la ponen difícil”.

Los internautas han reaccionado al respecto: “qué pesar, muy triste”, “un cierre es un nuevo comienzo, quédense con lo bueno”, “bueno fue una mala temporada, deberían dejar a Melissa de participante hasta el final”, “esto se veía venir desde hace rato, el horario lo decía todo”.

Esta es la nueva programación de RCN en las noches

Tras anunciarse la salida del After Show, RCN confirmó los horarios de su parrilla de programación en las noches. “La franja nocturna iniciará con la emisión habitual de los contenidos programados, es decir, con Noticias RCN. Luego continuará con la gala de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Posteriormente, la programación seguirá con Las de Siempre y, a las 10:30 de la noche, será el turno de Enfermeras, que se emitirá después de esta producción”.