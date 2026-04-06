Participante de Desafío Siglo XXI se lanza como escritor. Reveló qué hará con ganancias

El Super Humano y ex militar Cristian Orozco se lanzó como autor de textos y anunció que ya está listo ‘El deporte, un maestro de vida’, el producto con el que debuta en el mundo literario.

Se trata de una autobiografía en la que revela cómo en su caso, la actividad física y el deporte se convirtieron en las herramientas para transformar positivamente su vida. El exdesafiante ofrece en cada capítulo de su texto ejercicios prácticos para que cada lector emprenda su propia rutina, para comenzar su cambio y así retarse de manera personal.

Cris anunció en sus redes sociales que ya está en preventa el libro y animó a sus seguidores a obtenerlo ya que este proceso: “hace posible que el libro salga al mundo; Deja tu nombre en los agradecimientos y Apoya el Desafío América Corriendo para ayudar a 20.000 niños en Colombia”. De esta manera, los que entren en la venta anticipada tendrán su nombre en la sección respectiva del lanzamiento.

Claramente el libro aún no está publicado y la estrategia de mercadeo que Cris maneja, visible en sus redes sociales, está encaminada a lograr recursos para alcanzar su publicación con el apoyo de sus seguidores. La meta para llegar a publicarlo es lograr una preventa de 150 ejemplares.

“Este libro no nació de la comodidad. Nació del dolor, de la disciplina y del deporte. Después de dos años escribiéndolo, hoy empieza su camino. ‘El Deporte, un Maestro de Vida’. Cómo transformar el dolor en propósito. No es solo una autobiografía. Cada capítulo trae una Acción que Transforma para aplicar en tu vida. Hoy empieza algo grande. Tengo 45 días de preventa para que este libro llegue al mundo. Y lo más importante: cada libro apoya el Desafío América Corriendo, con el que queremos ayudar a 20.000 niños en Colombia con educación”, puntualizó el deportista que detalló cómo invertirá las ganancias.

“Todas las ganancias de la venta de este libro las donaré a la fundación Corre, Cris, Corre para apoyar el reto Desafío América Corriendo donde voy a correr por todo el continente, de sur a norte, con un fin social muy hermoso: ayudar a 20 mil niños en Colombia con educación escolar”, comentó en la plataforma.

Vale la pena anotar que al tiempo que Cris realiza la promoción de la preventa sigue con la carrera que se ha trazado de recorrer el continente, que comenzó en el sur y terminará en Alaska.

¿Cuánto vale el libro de Cris, de ‘Desafío 2025′?

‘El deporte: maestro de vida’ tiene un costo de 21 euros o 23 euros, si se incluye al carrito el marcador de la página, aproximadamente 88 mil o 96 mil pesos colombianos.

EN la reseña del texto se lee: “Cristian Orozco encontró en el deporte mucho más que rendimiento: encontró una forma de sanar, resistir y volver a empezar. Este libro no es una historia de perfección, es una historia de reconstrucción. Es para quienes alguna vez pensaron en rendirse… Y todavía sienten dentro de sí la fuerza para seguir”.

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