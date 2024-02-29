Patricia Ércole reveló detalles de su divorcio de Miguel Varoni: “Fue un escándalo”

Patricia Ércole es una actriz colombiana que ha construido una importante carrera en la televisión, el teatro y el cine. Su carrera la comenzó en los años 80 en producciones como Gitana, Las aguas mansas, Pecado santo, La fuerza del poder, La saga, negocio de familia, Esmeraldas, entre otras.

También es bióloga graduada de la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene una sólida formación en actuación, ballet clásico y danza contemporánea. Su carrera artística se complementó con estudios de interpretación en el Estudio Juan Carlos Corazza en España, un taller de teatro con Valery Shuatz, y formación en la Alianza Francesa de París, donde también aprendió francés con un enfoque en el ámbito teatral.

¿Qué pasó con Patricia Ércole y Miguel Varoni?

En cuanto a su vida personal, Ércole vivió una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo nacional al unirse en matrimonio con el actor Miguel Varoni después de tres años juntos. La pareja protagonizó una historia de amor que, lamentablemente, terminó en separación, lo que generó un gran revuelo en los medios en su momento.

La ruptura ocurrió durante las grabaciones de la telenovela La Potra Zaina, donde el actor comenzó a desarrollar una relación cercana con su compañera de elenco, Aura Cristina Geithner. Lo que empezó como una simple relación profesional terminó desatando rumores de infidelidad que llevaron al final de su unión un año y medio después de haber dado el “sí quiero” frente al altar. A pesar del gran revuelo mediático que generó la separación, Patricia Ércole decidió mantener el silencio y adoptar una postura discreta, evitando hacer declaraciones públicas.

Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner Fotografía por: archivo vea

En una reciente entrevista con las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, la actriz se refirió a ese episodio que marcó su vida, describiéndolo como un momento complicado y muy expuesto.

“Yo juraba que me iba a casar hasta que la muerte nos separara. Yo idealicé mucho el matrimonio por mis papás. Creía que todas las relaciones eran como la de ellos, llenas de compromiso y estabilidad, pero con el tiempo entendí que no todos los matrimonios son así. La separación es un duelo”, dijo.

De igual manera, agregó: “Sí fue duro por la forma, fue un escándalo. Afortunadamente no había redes sociales, ¿se imaginan? Yo no me imagino eso con redes sociales”.

Aunque siempre mantuvo su postura de silencio, en ese momento era uno de los temas más comentados: “En la calle la gente me pitaba, me levantaba el pulgar, me felicitaba. Fue muy mediatizado en esa época. Todo el mundo era así por la manera en la que pasó”.