Patricia Grisales reveló qué pasó con Valentina Taguado: “Nunca le pegué”

El pasado miércoles 5 de noviembre Patricia Grisales fue eliminada de MasterChef Celebrity, luego de enfrentarse a Violeta Bergonzi y Carolina Sabino. La actriz y hermana de Amparo Grisales tuvo algunos problemas en la preparación de su plato que le causaron su salida del reality.

En entrevista con Vea, la actriz habló de su participación: “Pude cumplir este sueño de cocina, de MasterChef y de vivir esta maravillosa y única experiencia. Siempre me ha gustado la cocina, pero es que yo nunca tuve tiempo de cocinar. Yo empecé a aprender cuando tuve a mi hija. Yo nunca tuve tiempo de practicar, yo entré a MasterChef con lo que sabía, empírico, yo no sabía ni una técnica, menos un postre, menos una torta, yo entré con ganas de aprender, porque me gusta la cocina. Yo tenía ese sueño y el mensaje que yo mando es que los sueños se pueden cumplir, no importa la edad, los impedimentos, se pueden cumplir, porque cuando uno cumple un sueño eso es un regalo para el alma y yo me pude dar ese regalo”, afirmó.

Los retos de Patricia Grisales en ‘MasterChef Celebrity’

La artista se refirió a los temores y barreras que tuvo al comienzo del programa. Sin embargo, con el paso de los días pudo demostrar no solo sus habilidades y destrezas para la cocina, sino también su fortaleza física y mental:

“Es aprender a tener inteligencia emocional, fortaleza en el cuerpo, que eso era de las cosas que yo más temía, yo no sabía si podía aguantar estar tanto de pie por las rodillas, me caí, me enfermé, pero sí pude y a pesar de mis 60 y tantos años pude cumplir ese sueño y ahí me mantuve guerreándomela con pelados de la mitad de mi edad, entonces yo me siento muy agradecida por haber podido cumplir ese sueño de esa manera. Me fui con un buen plato y me fui con alegría en el corazón y con mucha gratitud. Para mí nadie me quitó nada, nadie me robó nada, me parece que fue una decisión justa y lo asumo con tranquilidad", afirmó.

¿Qué pasó con Valentina Taguado y Patricia Grisales?

Hace unas semanas, las dos participantes protagonizaron un tenso momento cuando tuvieron que hacer un reto en equipo. La actriz aseguró que su compañera tenía una actitud “mandona”. Al aire se vio un supuesto y ligero coscorrón que Patricia le habría dado a la influenciadora, quien en ese momento reaccionó de inmediato: “Juego de manos, juego de marranos. Hagamos una cosa, Paty: tratémonos a palabra, pero sin tocarnos”.

Al respecto, Patricia reveló en esta entrevista lo que ocurrió con ella y aclaró la situación: “Yo tuve choquecito con Michelle en un reto y divinamente yo me escribo con ella, la quiero mucho, la admiro demasiado es una mujer que evolucionó en todos los sentidos, divina. La calentura de ese momento lo pone a uno en situaciones así. Con Valentina también, para mí yo pasé página, tal vez para ella no, pero para mí sí. Que ella lo traiga al presente y que lo acomode o lo que sea, es cosa de ella", dijo.

Además, resaltó que en varias oportunidades le ofreció disculpas por el malentendido y lo que aparentemente se vio al aire: “Yo le pedí 3 o 4 veces disculpas y yo nunca le pegué, hay que seguir adelante. Pensé que lo había tomado igual que yo. En ese momento cuando pasó ese gesto desafortunado, todos nos reímos, pero a veces las realidades son según desde el cristal que se miren. Para mí fue un gesto que tuve desafortunado y que no pensé que ella se lo fuera a tomar así. Mil veces pedí disculpas y no sé si fueron o no aceptadas, ya yo me retiro como se dice levemente”, señaló.

@canalrcn Si la tensión tuviera color, la de hoy sin duda sería en tono verde, por cortesía de Valentina Taguado y Patricia Grisales en #MasterChefCelebrityColombia #MasterChefCelebrity 🔥😱 ♬ sonido original - CanalRCN

Así fue la crisis que vivió Patricia Grisales en ‘MasterChef’

Otro de los momentos más comentados de Patricia Grisales en MasterChef fue cuando, en medio de un reto de eliminación, entró en crisis. La artista explicó qué le ocurrió en ese momento: “Yo venía con una gripa muy fuerte, muy enferma y como me pasó en este último ciclo, yo no me quería incapacitar. Entonces yo estaba muy maluca y llegué a ese reto de eliminación muy congestionada y nada me sabía a nada. Acababa de tomar clase de cocina asiática, pero me pegué una bloqueada tal que los nervios a uno le juegan malas pasadas. Yo entré en pánico por esa inseguridad, realmente eso fue lo que me pasó, esos ataques de pánico nos han dado casi a todas y es muy normal estando uno en un programa donde te ponen retos diarios, es normal que uno bajo presión sea vulnerable a esas cosas”, aseguró.

Tras su salida del programa, la actriz se enfocó en sus otros proyectos profesionales: “Yo tengo una empresa de eventos, yo le hago las fiestas a las empresas. Yo llevo los artistas, muchos de ‘Yo me llamo’, muchos artistas originales, también a veces le meten comediantes, a veces obras de teatro. También he estado de invitada a festivales gastronómicos y ando feliz con ese tema porque de cada festival sigo aprendiendo y me lo estoy gozando muchísimo”.