Paulina Vega pidió ayuda para aumentar la licencia de maternidad: “Es un crimen”

Desde hace un tiempo, Paulina Vega se alejó del mundo del espectáculo. La barranquillera se fue del país y aunque en sus redes sociales publica contenido sobre algunos de sus proyectos profesionales, ha sido muy reservada con mostrar y contar detalles de su vida personal.

Hace siete meses sorprendió a sus seguidores y a la farándula en Colombia al confirmar que se había casado y se había convertido en mamá. La noticia impactó a muchos, pues se desconocía que estuviera en una relación sentimental, pues nunca la hizo pública ni en medios de comunicación ni en sus redes sociales. De hecho, hasta el momento, la ex Miss Universo no ha presentado a su bebé, ni tampoco a su esposo. Lo único que dijo fue que había tenido una niña.

Días después del anuncio, publicó una reflexión en sus redes respondiendo a quienes la criticaron por, supuestamente, haber mantenido en secreto su matrimonio y su embarazo. “En las redes sociales, exponerlo TODO es la “norma”, por lo tanto, la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, llega a generar presión, especialmente cuando están buscando volverse más populares. Sin embargo, no se trata de tener una vida secreta, sino de cultivar y conservar una vida propia. Tampoco se trata de que haya algo que esconder, sino de saber elegir guardar, porque ¡hay magia en lo que guardamos".

¿Qué dijo Paulina Vega sobre la licencia de maternidad?

Recientemente, la modelo hizo una publicación en su Instagram donde tiene 6,2 millones de seguidores hablando de la licencia de maternidad en Colombia. “NECESITO TU AYUDA. ¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia? Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo si no a la sociedad ENTERA. Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor el que que me pueda ayudar/ apoyar/ guiar con esa misión escríbanme por mensaje directo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus seguidores dejaron sus comentarios. Algunos la apoyaron, mientras que otros no estuvieron de acuerdo con su pensamiento: “Es mejor que alarguen la licencia de paternidad y así el padre también apoya en la crianza y no se afecta más a la mujer a nivel laboral”, “me encanta esta iniciativa”, “esto es cuando se escribe desde la comodidad, sin conocer la realidad de nuestro país”.

Luego de leer los mensajes, Vega se volvió a pronunciar en sus historias: “Si queremos que Colombia sane, debemos proteger a las madres. Así sanaremos a nuestra sociedad. De los actos más inhumanos es separar a la madre de su bebé recién nacido. Los bebés no son solo de las madres. Olvidémonos de las madres un segundo. Esto es por los bebés también. Ellos necesitan de la presencia de su madre”.