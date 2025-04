Periodista de Noticias Caracol confirmó que tiene cáncer: “imploro sus oraciones”

Noticias Caracol cuenta con un equipo periodístico presente en todo el territorio nacional, comprometido con informar de manera veraz y oportuna sobre los hechos más relevantes del país. El profesionalismo de sus reporteros ha sido clave para consolidar una relación de credibilidad y cercanía con los televidentes.

¿Qué pasó con el periodista Fredy Calvache?

Fredy Calvache, quien se desempeñó como corresponsal en el Cauca, preocupó a sus seguidores al anunciar que padece un cáncer de estómago. El periodista publicó un video en sus redes sociales brindando algunos detalles de su lucha contra esa enfermedad:

“Familia, amigos, seguidores, después de prácticamente un mes hospitalizado, no es muy bueno el diagnostico que me entregan los médicos. Han dicho que solamente van a controlar el tumor que tengo en el estómago para mejorar mi calidad de vida, pero que prácticamente no tiene cura”, dijo.

Por esa razón, hizo un llamado especial a la oración para recuperar su salud: “todos sabemos que la última palabra la tiene mi Dios. Es el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Así que imploro sus oraciones para que Dios sea escuchándonos y sea sanándonos y quitándonos de raíz todo tumor, todo mal que se encuentra en este estómago. Los quiero mucho y estamos aquí siempre en la lucha”, dijo.

“Dios te dará sanidad, solo confía. Un abrazo fuerte”, “que mi Dios todo poderoso haga su obra en usted, confiando y orando siempre”, “Dios te de esa sanación y confíe en esa misericordia que nos da cada día”, “Dios te bendice todos los días, querido Fredy, seguimos en oración, un fuerte abrazo”, comentaron algunos de sus seguidores.

“Casi un año en esta lucha”: aseguró el periodista de Noticias Caracol

El 25 de febrero, el reportero publicó otro video desde el hospital: “hola, amigos, quiero contarles que completo nueve meses en tratamiento oncológico, gracias a Dios cada día mejor y con ganas de seguir viviendo, seguir adelante, luchando. A todos ustedes quiero agradecerles sus mensajes, todo ese apoyo”. En la descripción del post, escribió: “casi un año en esta lucha, gracias a Dios vivos y con ganas de seguir adelante”.

De acuerdo con lo que ha documentado en su perfil de Instagram, Fredy se encuentra en Estados Unidos recibiendo el tratamiento médico para superar el cáncer de estómago que padece. “Dios ha obrado nuevamente en mí, primero porque me trajo a este país, donde el servicio de salud es de primerísima calidad, en menos de cuatro meses, después del diagnóstico, se inició el tratamiento, la quimioterapia”, dijo en septiembre del año pasado.