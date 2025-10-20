Picus en Bogotá: fecha, lugar y entradas

Los hermanos Luigi, Anthony y Dominick, de 15, 13 y 8 años respectivamente están de gira por Latinoamérica y llegan a Colombia para presentar el show en el que fusionan reguetón, pop y música regional mexicana. Los hermanos que conforman la banda Picus surgieron un poco antes de pandemia, cuando siendo vecinos colaboraron con el youtuber Federico Vigevani, quien les dio nombres particulares, llamando a Tony “Piculín” y a Dominick, el menor, “Piculincito” y “Galletita”.

Estos apodos motivaron a los hermanos a realizar una votación abierta entre su comunidad para elegir un nombre oficial para su banda. Los nombres a elección fueron “Picos” y “Music Picus”, y finalmente Picus fue el que ganó por mayoría y desde entonces se denominan así.

Picus se presenta en Bogotá

A Colombia llegarán este 24 de octubre y se presentarán desde las 8 de la noche en el Royal Center. Las entradas disponibles para que asista público desde los 5 años de edad, están en la plataforma tuboleta.com

Desde se anticipa, según información dada por los organizadores, una experiencia generacional Picus no solo ofrece música: su atractivo radica en la combinación de talento juvenil, frescura escénica y cercanía con sus seguidores. Sus presentaciones están cargadas de emoción, energía, luces y baile, generando una conexión única con su público, que abarca desde niños hasta jóvenes adultos.

Con su primer sencillo “Tan Bonita”, lanzado en 2021, los integrantes de Picus fusionaron pop, reguetón y electrónica, logrando un éxito viral en TikTok y YouTube. Más tarde, con temas como “Super ultra mega”, superaron los 12 millones de reproducciones en Spotify, acumulando más de 76 millones de streams en total y consolidándose como una fuerza imparable del pop latino contemporáneo. Actualmente, suman más de 466,000 oyentes mensuales y más de 1 millón de seguidores en Spotify, lo que confirma su impacto dentro de la nueva generación musical.

