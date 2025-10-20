⁠Reina pasa vergüenza en Miss Grand ¿Quién ganó y cómo le fue a Colombia? Video

Este fin de semana se celebró en Bangkok, Tailandia, el Miss Grand International 2025, sin embargo más allá del resultado se viralizó una situación cómica para algunas y algo penosa para una de las candidatas.

Ocurrió cuando el jurado había seleccionado a las 22 semifinalistas del certamen que contaba con reinas de distintos países y el conductor del evento las mencionó. Estaban todas las beldades esperando los nombres de las escogidas para seguir en competencia y en medio de los gritos de las barras y los aplausos, el presentador mencionó a Miss Paraguay, pero al parecer, por el ruido ambiente la candidata de Panamá escuchó el nombre de su país y sin dudarlo, caminó sonriente y satisfecha hacia el centro del escenario, convencida de que ella había sido la llamada.

Cuando Miss Panamá desfiló hubo un silencio en el lugar y fue entonces cuando, después de un momento. el locutor volvió a leer el país de la concursante correcta: Miss Paraguay.

“Les pido disculpas. Anuncio a Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón lleno de fans de todo el mundo”, dijo el presentador.

Ante la situación, la representante de Panamá regresó a su puesto y la candidata de Paraguay caminó hacia el centro.

La Miss Panamá que protagonizó la confusión fue Isamar Herrera, de 31 años. Según el medio Too Magazina, Isamar es estudiante de publicidad, empresaria y cantante y habla tres idiomas: español, inglés y hebreo .

¿Quién ganó Miss Gran International?

Tras la confusión, el reinado se desarrolló normalmente en el MGI Hall de Bangkok y dejó como ganadora a Emma Mary Tiglao, Miss Tailandia.

Luego de lo ocurrido, Isamar publicó a través de sus redes sociales un mensaje que le dejó la comunidad de reinas conocida como Misses Divas. “Aunque esta vez no hayas clasificado en ningún top, quiero que sepas que tu entrega, elegancia y pasión brillaron en cada paso que diste. Fuiste una reina digna, fuerte y auténtica, y diste una representación hermosa y poderosa de Panamá ante el mundo”, concluyó.

¿Cómo le fue a Colombia en el Miss Grand International?

Por su parte, Laura Ramos, la representante por Colombia en el reinado, llegó al Top 10. Ramos, es una arquitecta y estudiante de aviación, y finalizó como quinta finalista y se ganó el premio del voto más popular. Asimismo, en el cuadro estuvo conformado por las representantes de Ghana, Venezuela, Tailandia, España y Filipinas.

